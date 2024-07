Desafiado por Montenegro a derrubar Governo, PS diz que não tem “medo de eleições”

O primeiro-ministro e o líder da oposição têm trocado acusações sobre a disponibilidade de cada um para negociar o Orçamento do Estado — com Luís Montenegro a insinuar que o PS está a fazer "um jogo" e Pedro Nuno Santos a acusar o Governo de manter a "porta completamente fechada" — num crescendo que até já os levou a falar de um eventual novo acto eleitoral. O líder do executivo desafia a oposição a derrubar o Governo com uma moção de censura e o dos socialistas responde que não tem "medo de eleições".

