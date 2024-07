Bullying ao Ministério Público

Indo ao Google e escrevendo "trump attacks judge", é-nos devolvida uma panóplia de interessantes leituras. O Politico conta-nos os estratégicos ataques de Trump aos juízes que o julgam e aos procuradores que o acusam nos casos judiciais mais recentes, bem como os ataques às suas filhas e mulheres: os familiares são enrolados em lama e enfrentam perigos de segurança. O Brennan Center for Justice elenca os vários ataques de Trump aos juízes durante a sua presidência, desde juízes estaduais aos do Supremo Tribunal. Substituindo "judge" por "district attorney", podemos ler no New York Times como Trump promoveu um anúncio de campanha chamando a quatro procuradores que o acusavam "Esquadrão Fraude". A Time constata que os ataques (por vezes racistas) de Trump aos procuradores e juízes aumenta os riscos de segurança para estes responsáveis.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt