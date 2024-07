Ataque ucraniano faz quatro mortos na fronteira russa

Pelo menos quatro pessoas morreram em ataques ucranianos na região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, nas últimas 24 horas, disse esta terça-feira o governador, com Moscovo a anunciar também a destruição de 38 drones.

"Estas 24 horas foram muito difíceis para a região de Belgorod. Quatro pessoas morreram, 20 ficaram feridas, 17 ainda estão em instituições médicas, duas delas em estado grave", escreveu Vyacheslav Gladkov na plataforma de mensagens Telegram.

O presidente da câmara de Belgorod, capital administrativa da região, tinha dito anteriormente que as forças ucranianas tinham lançado ataques nocturnos em toda a região.

"As forças armadas ucranianas continuam a atacar localidades na região de Belgorod", afirmou Valentin Demidov também no Telegram.

Autoridades russas relataram ataques noutras regiões da Rússia ocidental, incluindo Kursk, Voronezh, Volgogrado, Rostov e Astrakhan.

As forças russas destruíram esta madrugada 38 drones ucranianos, disse o Ministério da Defesa russo.

"Os sistemas de defesa aérea em operação destruíram e interceptaram três drones na região de Belgorod, sete drones na região de Kursk, dois drones na região de Voronezh, 21 drones na região de Rostov e cinco drones na região de Astrakhan", escreveu o Ministério no Telegram.

O governador de Astrakhan, Igor Babushkin, relatou uma "tentativa maciça de atacar alvos com drones" no norte da região, acrescentando que o ataque tinha sido "repelido com sucesso".

Estes ataques surgem depois de a Rússia ter lançado mísseis sobre a Ucrânia, na segunda-feira, destruindo um hospital pediátrico em Kiev e provocando dezenas de mortos em várias cidades.

Pelo menos 37 pessoas morreram, incluindo três crianças, e mais de 170 ficaram feridas, disse o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Os ataques danificaram cerca de 100 edifícios, incluindo várias escolas e uma maternidade, acrescentou.