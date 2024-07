Moradores contra fim dos carros na Rua dos Mastros: idosos ficariam sem acessos e abririam os bares

Contradizendo activistas ambientais, residentes do centro histórico de Lisboa reclamam direito ao uso do automóvel. Muitos idosos “dependem de cuidadores que os transportam em viaturas”, dizem.

A informação começou a circular nas ruas do bairro como lume brando, mas persistente. E as reacções não eram propriamente favoráveis. “Soube por outros moradores. Perguntavam-me ‘então já sabe que querem fechar a Rua dos Mastros ao trânsito?’. E as pessoas estavam muito irritadas”, conta Catarina Teixeira, 80 anos, residente na Rua do Sol a Santa Catarina. Ao aperceber-se de uma indignação partilhada, Catarina arregaçou as mangas e, com a ajuda do marido e da filha, redigiu um abaixo-assinado. Objectivo: contrariar os propósitos de uma petição, lançada, há pouco meses, pela associação cívica Lisboa Possível, para que se feche definitivamente a circulação automóvel na Rua dos Mastros, artéria que liga a Rua de São Bento e o Largo do Conde Barão.