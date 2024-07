Marinha Grande: arranca operação de reflutuação da traineira Virgem Dolorosa

As buscas pelos três pescadores desaparecidos no naufrágio da embarcação “Virgem Dolorosa”, que ocorreu na passada quarta-feira, 3 de Julho, continuaram esta segunda-feira por terra e por mar, mas as buscas subaquáticas já terminaram.

"Do lado da terra, temos o piquete da Polícia Marítima e duas viaturas Amarok do projeto Seawatch. Do lado do mar, temos a embarcação da estação de salva-vidas de Nazaré a fazer patrulhas", afirma José Sousa Luís, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN), ao PÚBLICO.

Ainda esta segunda-feira, uma empresa privada, contratada pelo armador da embarcação de pesca naufragada, iniciou uma operação de reflutuação para retirar a traineira do fundo do mar, com o acompanhamento do grupo de mergulho forense da Polícia Marítima, confirma José Sousa Luís.

"As operações começaram esta segunda-feira de manhã e não no fim-de-semana por causa das condições oceanográficas adversas", diz ainda o porta-voz da AMN.

A embarcação de pesca Virgem Dolorosa naufragou pelas 4h30 da passada quarta-feira, entre a praia de São Pedro de Moel e a praia de Vieira, no concelho de Marinha Grande, em Leiria. Dos 17 tripulantes a bordo, três pescadores morreram e três continuam desaparecidos. O restante da tripulação foi resgatada com vida, sendo que um pescador continua internado em estado grave. Ainda não se conhecem as razões do naufrágio.