Circulação do metro no Porto reposta após atropelamento mortal

Vítima era um turista de 36 anos que seguia com auriculares nos ouvidos.

A circulação do metro “já está reposta” depois de ter estado cortada devido ao atropelamento mortal de um turista ao início da tarde desta terça-feira, em Francos, no Porto, disse à Lusa fonte da empresa Metro do Porto.

“A circulação ainda vai demorar algum tempo a estar normalizada mas já está reposta”, disse a fonte, cerca das 15h30.

A circulação esteve cortada entre a Senhora da Hora (Matosinhos) e a Casa da Música (Porto) entre as 13h55 e cerca das 15h devido ao atropelamento de um homem, de 36 anos, tendo passado a ser feita de forma “fortemente condicionada”.

A Metro do Porto adiantou que a vítima seguia de auriculares quando foi colhida por uma composição do metro.