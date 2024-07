Bairros municipais do Porto competem pela “Melhor Entrada”

O concurso “A Melhor Entrada”, promovido pela Domus Social, empresa responsável pela gestão do parque de habitação social, está de volta após um ano estreante que teve como grandes vencedores o bairro das Antas, do Carriçal e do Pio XII. O convite este ano foi endereçado aos bairros de Agra do Amial, Campinas, Carvalhido e Lordelo.

A iniciativa surge no âmbito do projecto ConDomus, outra iniciativa da Domus Social, criado em 2008, cujo mote é o de promover a organização das entradas dos edifícios públicos de habitação, num modelo semelhante aos condomínios privados. A escolha pelos bairros seleccionados a concurso deveu-se ao critério de antiguidade de implementação do projecto e organização das entradas, uma vez que o parque habitacional da cidade do Porto é, actualmente, composto por 50 bairros, o que se traduz em cerca de 13 mil fogos.

O sucesso da primeira edição foi tanto que a segunda edição não deixou dúvidas da continuidade. "Estou arrepiadinha a receber este prémio, porque sinto muito orgulho", diz Fátima, moradora no bairro das Antas e vencedora na edição passada, citada em comunicado da câmara. Faustino, habitante também no mesmo bairro, acrescenta "não há bairro como este!"

As inscrições são gratuitas e estão abertas até dia 15 de Julho, podendo ser enviadas via e-mail para condomus@domussocial.pt ou, presencialmente, no Gabinete do Inquilino Municipal. O processo de candidatura passa por quatro critérios, entre os quais, uma carta justificativa, onde será valorizada a criatividade do conteúdo e outras motivações como o orgulho, o trabalho desenvolvido, o ambiente de vizinhança e outros aspectos da comunidade, a limpeza e organização do espaço do uso colectivo, o estado de conservação das partes comuns e o cumprimento das regras das zonas comuns, através da análise dos pedidos registados.

Após esta fase de candidaturas, serão seleccionadas cinco entradas finalistas, que serão posteriormente avaliadas pelo júri de honra, no que resultará nas três vencedoras. Actualmente, segundo avança Inês Silva Dias, coordenadora de comunicação, contam já com duas dezenas de candidaturas.

Em 2023, um dos jurados foi o portuense e antigo internacional português, Raul Meireles, que representou clubes como o Boavista e o Futebol Clube do Porto. O atleta foi escolhido por ter crescido em bairros do Porto, mais concretamente, no Carvalhido e em Francos. Para 2024, a organização revela que, “à semelhança do ano anterior, dirigimos, uma vez mais, um convite a uma figura conhecida da cidade”, acrescentando que aguardam a confirmação da mesma.

Os prémios para as três entradas vencedoras passam por um kit composto por uma série de materiais de merchandising institucional, convites para um espectáculo na cidade e uma planta que pretende simbolizar o objectivo da iniciativa, bem como um troféu de mérito e qualidade.

Texto editado por Ana Fernandes