Salma de Marrocos aparece em público com os filhos pela primeira vez em cinco anos

A ex-mulher do rei Mohamed VI foi vista com o príncipe herdeiro Hasan e a princesa Khadija, de férias em Mykonos, na Grécia.

A ex-mulher do rei Mohamed VI de Marrocos reapareceu pela primeira vez em público em cinco anos. Salma foi vista com os dois filhos, o herdeiro Hasan e a princesa Khadija, a aterrar em Mykonos, na Grécia, colocando um ponto final a anos de especulações sobre o seu paradeiro, depois de se ter chegado a noticiar que estaria impedida de estar com os príncipes.

As imagens, captadas na passada sexta-feira e transmitidas pelo canal Mykonos Live TV, mostram os príncipes e a mãe à saída do aeroporto, com uma enorme comitiva oficial de viaturas de luxo a acompanhar, comitiva essa que foi escoltada por mais de 50 polícias gregos. Salma e os filhos aterraram num voo da Royal Air Maroc, que faz normalmente a ligação entre Casablanca e Atenas, mas não tem voos para Mykonos.

De acordo com o Greekreporter, faziam parte do séquito três camiões carregados de pertences pessoais, incluindo móveis, retratos do rei Mohamed VI, tapetes, além de comida e bebida para a vila privada com acesso ao mar que arrendaram. Há ainda mordomos, cozinheiros e outro tipo de pessoal, incluído personal trainers.

#Maroc ?????? La princesse Lalla Salma est à Mykonos, en compagnie de son fils et héritier du trône, Moulay Hassan ainsi que la princesse Lalla Khadija.

Les membres de la famille royale sont arrivés hier sur « l'île des Vents » par avion de ligne. Le soir de leur arrivée à Mykonos,… pic.twitter.com/CXQA1EDJNi — Morocco News ???? (@Moroccolitik) July 6, 2024

Mais tarde, nessa mesma noite, Salma e os filhos, Hasan de 21 anos, e Khadija, com 17, foram fotografados num passeio nocturno no centro da ilha, acompanhados dos guarda-costas. A ex-mulher do rei cobria-se com um xaile vermelho e a filha usava um vestido de Verão, enquanto passeavam entre os turistas pelas ruelas da ilha grega.

Já o rei Mohamed VI, diz o El País, estará a passar férias na residência de Verão na costa do Mar Mediterrânico, perto de Tetuão, no norte de África.

????????| Le Prince héritier Moulay Hassan se rend avec sa mère Lalla Salma ainsi que sa soeur Lalla Khadija à Mykonos ???? dans le cadre des vacances d’été. pic.twitter.com/D2hSJC9O4z — Morocco Intelligence (@MoroccoIntel) July 6, 2024

A última vez que Salma tinha sido vista em público com os filhos foi em 2019, em Nova Iorque, à saída do hotel Ritz-Carlton. Antes disso, o último evento oficial tinha sido em 2017, em Rabat, dois anos antes de o divórcio ter sido confirmado pelo então advogado do soberano, Éric Dupond-Moretti.

Os rumores da separação dos reis, casados desde 2002, surgiram em 2018 quando a revista espanhola Hola noticiou um possível divórcio. A engenheira informática Salma Bennani já tinha revolucionado a família real quando, depois do casamento, redefiniu o papel de princesa consorte, participando em eventos oficiais ao lado do marido e tendo funções a solo — fundou uma associação de luta contra o cancro em nome próprio.

Antes de Salma, as princesas consortes da dinastia alauita ficavam confinadas ao espaço privado dos palácios e nunca eram fotografadas. Foi assim com a mãe de Mohamed VI, Lala Latifa, que morreu recentemente, a 29 de Junho, aos 78 anos, sem nunca terem sido divulgadas imagens oficiais.

Não seria, pois, de surpreender que Mohamed VI tivesse aplicado o veto real a Salma como noticiava a imprensa social nos últimos anos, alegando que o soberano não só tinha impedido a mãe de ver os filhos, como estava confinada aos aposentos do palácio real.

A imprensa marroquina escreve que Salma já teria sido vista em Janeiro deste ano em Tânger, mas não há registos desse momento em que terá interagido com os populares. A família real também já a excluiu das imagens oficiais e mantém apenas os dois príncipes, além do soberano e dos seus irmãos: o príncipe Moulay Rachid e as princesas Meriem, Asma e Hasna, que participam em alguns eventos da coroa.