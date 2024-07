Cara Delevingne não sabia quem era Bruce Springsteen quando o conheceu

Cara Delevingne pode ser uma cara bem conhecida da moda e da televisão, mas a cultura musical parece não ser o seu forte. A modelo britânica confessou, em entrevista ao The Sunday Times, que foi a namorada, Leah Mason, que lhe explicou quem é Bruce Springsteen, depois de terem tirado uma fotografia com o ícone do rock no Festival de Glastonbury, em 2022.

“Ensinamos tantas coisas uma à outra. Há dois anos, estávamos nos bastidores de Glastonbury e tirámos uma fotografia com um tipo”, começou por contar. “Mais tarde, eu perguntei à Leah 'quem era aquele?'”, recriou.

“Aquele” era, nem mais, nem menos, do que o cantor de Born in the U.S.A que tinha acabado de subir ao palco com Paul McCartney. “Ela disse: ‘O quê? Aquele era o Bruce Springsteen!’ Não fazia ideia como é que ele era. A Leah acha que isto é uma blasfémia”, confessou a actriz com humor.

É que Cara e a namorada têm gostos musicais muito distintos, justificou-se a modelo de 31 anos. “A Leah gosta de rock antigo, Fleetwood Mac, enquanto gosto de R&B e hip-hop da velha guarda, como os Notorious Big”, detalhou, contando que, em breve, vão aos concertos de Taylor Swift (uma das suas melhores amigas) e do Robbie Williams.

Até porque a música foi o que as uniu ─ a modelo e a cantora, cujo nome artístico é Minke, estão juntas desde 2022. Cara Delevingne já tinha contado, numa entrevista à Vogue, que o casal se tinha conhecido em crianças no colégio interno em Hampshire, Inglaterra, e voltaram a encontrar-se volvida mais de uma década num concerto da canadiana Alanis Morissette.

Na mesma entrevista, a actriz recordou também o passado com a dependência, admitindo que a primeira vez que ficou alcoolizada foi em 2001 no casamento de uma tia. “Tinha oito anos, que idade louca para me embebedar”, confessou. “Costumava pensar que as drogas e o álcool me ajudavam a lidar com os problemas… Mas não ajudavam, mantinham-me triste e deprimida. Sinto que recuperei o meu poder e que não estou a ser controlada”, declarou.

Ainda assim, a sobriedade é muito recente e o incentivo para procurar ajuda terá surgido depois de ver fotografias suas captadas pelos paparazzi após o Festival Burning Man, em 2022. “Este processo tem obviamente os seus altos e baixos, mas comecei a aperceber-me de muita coisa”, contou à Vogue, quando falou pela primeira vez sobre as dependências. E insistiu: “As pessoas querem que a minha história seja apenas: ‘Olha, eu era toxicodependente e agora estou sóbria e pronto’. E não é assim tão simples. Não acontece de um dia para o outro.”

Recentemente, a casa da actriz em Los Angeles foi destruída num incêndio e foram precisos mais de 90 bombeiros para controlar as chamas na propriedade de 600 metros quadrados. Delevingne não estava em casa, mas chegou a temer pelos seus gatos, pensando que teriam morrido (foram resgatados por um bombeiro). “É uma chatice, mas toda a gente ficou a salvo e, como tudo o resto, se não estivesse sóbria, ainda estaria a pensar nisso”, recordou, reconhecendo que foi “muito triste” o incidente, mas já o ultrapassou.