Vasco Coelho Santos estreia nova temporada do Mesa portuguesa...com estrelas com certeza

Programa de gastronomia da RTP1 está de volta para levar “chefs de restaurantes com estrelas Michelin em Portugal” a viajar “pelo melhor das nossas mesas”.

O programa Mesa portuguesa...com estrelas com certeza está de regresso à RTP1 para nova temporada – e, uma vez mais, haverá sucessão de “chefs de restaurantes com estrelas Michelin em Portugal” a viajar “pelo melhor das nossas mesas”.

A cada novo episódio os “chefs vão continuar a mostrar-nos o que de melhor se faz na gastronomia portuguesa”, mas também vão “saltar fronteiras e conquistar o reconhecimento estrelado do guia vermelho em Barcelona ou no Dubai”, lê-se em comunicado.

“Nesta temporada vamos contar não só as histórias da alta cozinha, mas também as dos produtos portugueses de excelência, revelando o melhor da cozinha tradicional em recantos mágicos, perdidos por esse país fora.”

A nova temporada tem estreia marcada para 15 de Julho, segunda-feira, às 21h, na RTP1. Vasco Coelho Santos é o protagonista do primeiro episódio, numa viagem pelos vários projectos que o chef tem no Porto, incluindo o seu estrelado Euskalduna, além de “um salto ao tradicional Cozinha do Manel”.

Os episódios seguintes terão em destaque os chefs Julien Montbabut (Le Monumental Palace), Arnaldo Azevedo (Vila Foz), Carlos Teixeira (Esporão), Paulo Alves (Praia no Parque), Louis Anjos (Al Sud), José Avillez, José Barroso (chef executivo do Tasca Dubai), Diogo Formiga (head chef do Encanto), Paulo Morais (Kanazawa), Luís Brito (A Ver Tavira), Pedro Pena Bastos (Cura) e Cláudio Silva.