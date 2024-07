Custos de construção das casas novas voltam a subir em Maio

Os custos de construção de habitação nova voltaram a subir em Maio, registando um aumento de 3,4% face ao mês homólogo (mais 0,1 pontos percentuais, ou p.p., relativamente ao valor de Abril), reflectindo uma subida de 8,5% do custo de mão-de-obra, já que o preço dos materiais registou uma variação homóloga de -0,3%.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), “o custo da mão-de-obra contribuiu com 3,6 p.p. (3,5 p.p. no mês anterior) para a formação da taxa de variação homóloga” do Índice de Custos de Construção na Habitação Nova (ICCHN) e os materiais contribuíram com -0,2 p.p. (tal como em Abril).

Entre os produtos que mais influenciaram a descida contam-se os materiais de revestimentos, isolamentos e impermeabilização, e a chapa de aço macio e galvanizada, com descidas de cerca de 15%. Também desceram preços dos vidros e espelhos, do aço para betão e perfilados pesados e ligeiros e dos tubos de PVC, neste caso com reduções de cerca de 10%.

Pelo contrário, com subidas na ordem dos 10%, ficaram mais caros produtos como os ladrilhos e cantarias de calcário e granito, os betumes e os consumos de produtos energéticos, refere o INE.

Em termos mensais, a taxa de variação mensal do índice que mede os custos de construção dos edifícios residenciais foi de 0,2% em Maio, 0,5 p.p. inferior à do mês anterior, com contributos de -0,1 p.p. e 0,3 p.p. das componentes materiais e mão-de-obra, respectivamente.