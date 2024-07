Craig Bellamy é o novo seleccionador do País de Gales

O antigo avançado internacional galês Craig Bellamy é o novo seleccionador de futebol do País de Gales, sucedendo no cargo a Rob Page, confirmou nesta terça-feira a federação.

O ex-jogador de Newcastle, Liverpool ou Manchester City, de 44 anos, foi adjunto do treinador Vincent Kompany nos últimos três anos, primeiro no Anderlecht, em 2021-22, e depois no Burnley, que foi relegado da Premier League na época passada.

O galês Rob Page, de 49 anos, foi despedido do cargo em Junho, por ter falhado a qualificação para o Euro2024, depois de ter alcançado os oitavos-de-final do Euro2020 e de ter levado o País de Gales ao Mundial2022, no Qatar, pela primeira vez desde 1958.

“É uma honra incrível ter esta oportunidade de liderar a minha selecção e é o momento de maior orgulho na minha carreira. Era o meu maior sonho e estou preparado para o desafio", afirmou Craig Bellamy, citado pela federação galesa.

A jornada de Bellamy como seleccionador arranca em Setembro, com os jogos referentes à Liga das Nações. O primeiro acontecerá no dia 6, em Cardiff, diante da Turquia, que chegou aos quartos-de-final do Euro 2024.