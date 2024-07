Quarta na TV: Sunny, O Dia a Seguir e poluição luminosa

CINEMA

O Estranho Caso de Benjamin Button

Star Movies, 15h23

A partir do conto de F. Scott Fitzgerald, David Fincher filma a peculiar história de um homem (Brad Pitt) que nasce com 80 anos e vai regredindo na idade. Ganhou três dos 13 Óscares para que foi nomeado. Para além de Pitt no papel principal, conta com Cate Blanchett, Tilda Swinton, Taraji P. Henson, Julia Ormond, Jason Flemyng e Elias Koteas.

O Dia a Seguir

Hollywood, 21h30

Hamburgo, 1946. Rachel Morgan (Keira Knightley) vai à cidade alemã ter com o marido, Lewis (Jason Clarke), um coronel inglês encarregue da reconstrução daquele lugar devastado pelos bombardeamentos da II Guerra Mundial. Está estipulado que o casal vá viver para um palacete que foi propriedade de Stephen Lubert (Alexander Skarsgård), um alemão viúvo que ali tem vivido com a filha pequena. Lewis decide deixar que Stephen e a criança vivam com eles – um gesto de generosidade que terá graves consequências para si e para a sua família.

James Kent realizou, em 2019, este filme de época, segundo um argumento de Joe Shrapnel e Anna Waterhouse, por sua vez baseado no livro de Rhidian Brook, publicado seis anos antes.

SÉRIES

Sunny

Apple TV+, streaming

Estreia. Rashida Jones (The Office, Parks and Recreation) protagoniza este thriller criado por Katie Robbins, passado no Japão e jogado entre as potencialidades da tecnologia e uma trama de ares conspirativos. Desenvolve-se em torno de Suzie, uma mulher que perde o marido e o filho num estranho acidente de avião e que, depois, desenvolve uma inesperada relação de amizade e cumplicidade com Sunny, o robô que lhe é oferecido como “consolo” no luto – robô este que terá sido programado pelo marido e que a ajudará a desvendar algumas verdades escondidas.

Tracker

Disney+, streaming

Justin Hartley (o Kevin de This Is Us) dá vida a Colter Shaw, o caça-recompensas saído da colecção de livros de Jeffery Deaver, nesta série de Ben H. Winters. Robin Weigert, Abby McEnany, Eric Graise, Fiona Rene e Mary McDonnell juntam-se ao elenco. O eixo da acção é a road trip solitária de Shaw, que vai parando em casos de polícia em que as suas capacidades de rastreio se revelam muito úteis, seja para localizar criminosos, vítimas ou pessoas desaparecidas. Isto enquanto lida com fantasmas pessoais e desafios familiares.

DOCUMENTÁRIO

Reacender as Estrelas: A Luta Mundial Contra a Poluição Luminosa

RTP2, 23h21

Invade os céus. Afecta-nos o sono. Limita a observação astronómica. Influencia directamente os fluxos migratórios das aves e até a orientação das tartarugas marinhas, contribuindo para a morte de milhões de animais. Isto para não falar na forma como sorve energia. A poluição luminosa, venha ela da terra ou dos satélites em órbita, aumenta todos os anos. Na última década, duplicou. E os dados colocam Portugal no topo dos poluentes europeus.

Este documentário de Estelle Walton começa por explicar como chegámos a um ponto em que “um terço da Humanidade já não vê as estrelas” e, “até 2050, uma em cada duas pessoas poderá ficar privada delas”; depois, avança com soluções que vão emergindo em vários pontos do globo.

MÚSICA

Festival ao Largo: TNSC e OSF apresentam Gershwin

RTP2, 1h33

Na véspera do arranque do Festival ao Largo 2024, que ficará no Largo de São Carlos, em Lisboa, até ao dia 1 de Agosto, a RTP2 recupera a gravação de um concerto da edição passada. O coro do Teatro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida por Joana Carneiro, interpretam obras do compositor norte-americano George Gershwin, como Rhapsody in blue (com Mário Laginha ao piano) ou Porgy & Bess: a concert of songs (com as vozes da soprano Sílvia Sequeira e do barítono André Baleiro).

DESPORTO

Futebol: Países Baixos x Inglaterra

SIC, 19h45

Ligação directa a Dortmund para acompanhar o embate entre as selecções dos Países Baixos e de Inglaterra, na segunda meia-final do Euro 2024.