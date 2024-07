Ordem dá o primeiro passo para criar a nova especialidade de Emergência Médica

Reunida esta segunda-feira em Coimbra, a Assembleia de Representantes da Ordem dos Médicos aprovou a nova proposta de regulamento para os colégios de especialidades e competências, onde o bastonário Carlos Cortes inscreve a proposta de criação da especialidade de Medicina de Urgência e Emergência, uma ambição antiga que já foi discutida no passado e que foi chumbada em Dezembro de 2022. Na União Europeia, actualmente, só Portugal, Áustria e Chipre não têm ainda esta especialidade médica, depois de Espanha ter avançado recentemente com a sua criação.

O Governo já tinha anunciado, na apresentação do Plano de Emergência para a Saúde, que pretendia avançar com a criação da especialidade de Medicina de Urgência e Emergência e que, caso a Ordem dos Médicos não chegasse a acordo e o processo voltasse a ser chumbado, iria avançar com a apresentação de uma proposta de lei ao Parlamento, legislando sobre esta matéria.

Há dois anos, depois de um longo processo de discussão, a proposta acabaria por ser chumbada na Ordem com 51 votos contra, 21 a favor e três abstenções.

O objectivo da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, é conseguir abrir vagas de internato para esta especialidade no início de 2025.

Ao PÚBLICO, Nelson Pereira, presidente do Colégio da Competência em Emergência Médica, congratula-se com esta decisão por ser "um passo fundamental" para que esta especialidade venha a existir em Portugal, mas lembra que ainda "há muito trabalho interno a fazer dentro da Ordem para que este processo seja uma realidade". "Está nas mãos do bastonário conseguir esse consenso", diz, garantindo que o colégio da especialidade está disponível para colaborar nesse caminho de sucesso, embora admita que é difícil conseguir que a formação dos especialistas arranque em 2025 como pretende o Governo.

Nelson Pereira tomou posse em Outubro de 2023 com um programa que contemplava a promoção da criação da especialidade de Medicina de Urgência e Emergência, que foi aprovado em reunião no dia 2 de Maio e endereçado ao bastonário, Carlos Cortes, que definiu um grupo de trabalho interno com vários colégios de especialidade com o objectivo de reunir o consenso para a criação desta nova especialidade. É conhecida a oposição da especialidade de Medica Interna a este projecto, mas o médico acredita que dado o actual contexto político e o empenho do Governo neste processo, desta vez a ambição possa chegar a bom porto.

Esta segunda-feira, a Assembleia de Representantes aprovou a nova proposta de regulamento dos colégios que dá o pontapé de saída neste processo. O regulamento irá agora para consulta pública e terá de ser de novo aprovado em Assembleia de Representantes, estando já agendada uma nova reunião para Setembro.

O novo presidente do INEM, Vítor Almeida, escolhido pela ministra da Saúde, é um dos fortes defensores da criação desta especialidade médica, tendo estado envolvido em 2019 no anterior processo, que acabou por cair por terra.

Também o ex-director executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, era defensor desta especialidade, por considerar que seria "um eixo fundamental na estratégia delineada" para as urgências. Segundo Araújo, a existência dessa especialidade permitiria a definição de uma carreira, melhorando a qualificação dos médicos, mas também criando condições para recrutar e fixar mais desses profissionais de saúde no SNS.

Como vantagens da nova especialidade, o ministério de Ana Paula Martins elenca a especialização nas áreas clínicas de urgência de acordo com as melhores práticas, uma organização mais eficiente em toda a rede de urgência e emergência e a redução do número de médicos tarefeiros não especialistas nos Serviços de Urgência.

Além disso, e segundo o Governo, a nova especialidade contribuiria para uma menor necessidade de transferência de doentes entre hospitais, para mais investigação e para especialistas motivados com uma carreira dedicada.