“Inquérito a António Costa ainda corre”, recorda Lucília Gago

A três meses de terminar o mandato que iniciou em a 12 de Outubro de 2018, a procuradora-geral da República, Lucília Gago, deu esta segunda-feira a sua primeira entrevista. E recordou que o inquérito aberto pelo Ministério Público à actuação do ex-primeiro-ministro António Costa no âmbito da chamada Operação Influencer “ainda corre”, muito embora o magistrado que ouviu o futuro presidente do Conselho Europeu, a pedido do próprio, tenha entendido não haver necessidade de o constituir arguido.

"As investigações prosseguem", repetiu várias vezes durante a entrevista, recusando que se possa estar perante "um erro" dos magistrados do Ministério Público. "Não é a a leitura de um magistrado. Houve uma avaliação que incidiu com todo o cuidado na prova de que se dispunha. E um conjunto de pessoas entendeu que havia indícios relevantes", disse. "Se o inquérito não foi até agora encerrado é porque haverá algo a que tal obstará", observou, esclarecendo que António Costa foi ouvido na qualidade de testemunha.

Garantindo que nunca pensou em demitir-se, a dirigente máxima do Ministério Público garantiu estar em curso uma "campanha orquestrada" contra esta magistratura, e na qual "se inscrevem pessoas que têm ou tiveram responsabilidades de relevo na vida da nação". Para incluir entre esses críticos a actual ministra da Justiça, que lhe dirigiu recentemente fortes reparos, acusando-a de falta de capacidade de liderança e de comunicação. Para a magistrada, estas foram afirmações "graves" e "num certo sentido indecifráveis".

"Não se pode ter dois pesos e duas medidas. Não se pode dizer que todos os cidadãos são iguais perante a lei e depois querer dispensar um tratamento especial e diferenciado a uma figura de um primeiro-ministro. É evidente que não me sinto responsável pela sua demissão", declarou nesta entrevista à RTP, justificando assim a decisão de incluir o famoso parágrafo do comunicado do Ministério Público, divulgado em Novembro passado, e no qual era revelada a existência de uma investigação ao primeiro-ministro no âmbito da Operação Influencer.

Questionada sobre o seu silêncio ao longo da maior parte do seu mandato, Lucília Gago deu uma explicação: “Eu sempre considerei que a discrição é bem melhor do que o espalhafato. Nunca tive o culto da imagem, não preciso de popularidade, de modo algum de estrelato”.

Recorde-se que a entrevista acontece numa altura em que está debaixo de fogo por permanecer tantas vezes em silêncio e já depois de o Parlamento ter aprovado a sua audição. Contudo, Lucília Gago sugeriu deslocar-se ao Parlamento apenas depois de estar concluído o relatório anual de actividades de 2023 do Ministério Público. À RTP, negou ter-se recusado a ir imediatamente a São Bento: "No próprio dia em que o convite me foi endereçado ousei sugerir que essa ida pudesse acontecer após a conclusão do relatório de actividades do Ministério Público. Mas disponibilizei-me para ir" antes dessa data, garantiu, ao mesmo tempo que lia a resposta que enviou aos deputados.

Questionada sobre este facto esta segunda-feira, a líder parlamentar do PS escusou-se a fazer comentários sobre esta opção. "O Partido Socialista acompanhou e votou e aprovou os requerimentos para ouvir a senhora procuradora-geral da República na Assembleia da República e entendemos que essa é a sede própria, que esses esclarecimentos são devidos, esclarecimentos naturalmente de âmbito geral, não sobre casos concretos. Lá estaremos quando a senhora Procuradora estiver na Assembleia para fazer as questões e os comentários que tiverem que ser feitos, porque essa é a sede própria para o fazer", disse apenas em declarações aos jornalistas no arranque das jornadas parlamentares do PS, em Belmonte.

"Achamos que é manifestamente infeliz a mesma dar primeiro a entrevista do que ir à Assembleia da República. Denoto algum desprezo que não é saudável", considerou Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN.