Estudo do LNEC diz que 98% dos condutores portugueses não usam telemóvel na auto-estrada. E até surpreendeu os investigadores

Um estudo desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) no âmbito de um projecto europeu concluiu que 96,7% dos portugueses não utilizam qualquer dispositivo móvel quando estão a conduzir, percentagem que sobe para os 98% quando estão em causa apenas as auto-estradas nacionais. Os resultados, em linha com os obtidos nos outros países que participaram no estudo, parecem contrariar dados sobre infracções e acidentes relacionados com o uso do telemóvel, e surpreenderam até o próprio LNEC. A explicação pode estar na metodologia utilizada.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt