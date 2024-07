PSD realiza eleições directas e Congresso em Setembro

Luís Montenegro deve ser reeleito presidente do PSD a 6 de Setembro, depois de o Conselho Nacional do partido ter aprovado a proposta da comissão política para a realização de eleições directas nessa data. O 42.º Congresso Nacional foi marcado para os dias 21 e 22 do mesmo mês, em Braga. Depois da reunião da comissão política, o primeiro-ministro, que, sem surpresas, anunciou que se irá recandidatar às próximas eleições no PSD, lançou um aos partidos da oposição: “Se tudo isto não passar de um jogo, então tenham a coragem de mandar abaixo o Governo”.

​Em resposta à oposição, que pede um executivo mais dialogante, Luís Montenegro defendeu que governa “em diálogo, em negociação, mas sem deturpar" as suas orientações políticas. “Simulações de negociação? Não estamos interessados, estar a partir para jogos de palavras a meses do Orçamento? Não estamos interessados”, frisou Luís Montenegro, acrescentando que, “se tudo isto não passar de um jogo, então tenham a coragem de mandar abaixo o Governo”.

Sobre os resultados das eleições europeias, o primeiro-ministro reforçou que não foi o resultado desejado pela AD, mas foi “muito equivalente” ao do PS, o partido mais votado.

Sobre a União Europeia, Luís Montenegro sublinhou que a eleição de António Costa para a presidência do Conselho Europeu destacou com o apoio e "empenho do Governo português”. No entanto, voltou a defender que o executivo espera “reciprocidade” nas eleições de Ursula von der Leyen e de Roberta Metsola para a presidência da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, respectivamente.

A comissão política do PSD e o órgão máximo do partido estiveram reunidos, esta segunda-feira, num hotel em Lisboa, num encontro em que estava prevista a análise da situação política e a apresentação, discussão e votação do relatório de gestão e contas de 2023.

O actual presidente dos sociais-democratas concorreu, pela primeira vez, à liderança do partido contra Rui Rio, que ocupava o cargo desde 2018. A 18 de Janeiro de 2020, o antigo líder da bancada parlamentar do PSD, entre 2011 e 2017, não conseguiu a vitória, mas obrigou Rui Rio a disputar uma inédita segunda volta.

A 28 de Maio de 2022, Luís Montenegro foi eleito presidente do partido, com 73% dos votos contra os 27% de Jorge Moreira da Silva, antigo vice-presidente dos sociais-democratas.