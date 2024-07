PS avalia o estado da Nação na economia e na coesão territorial em Castelo Branco

Socialistas pegam nos bons exemplos da execução do PRR no distrito do Pinhal Interior para mostrarem obra feita e criticarem opções do Governo de Montenegro.

Depois do PSD, também o PS dedica as suas jornadas parlamentares, desta segunda e terça-feira, à avaliação do estado da Nação, com o foco especial no crescimento económico, justiça social e coesão territorial. Os socialistas escolheram o distrito de Castelo Branco, que vão percorrer de fio a pavio, para mostrar os bons exemplos dos quase nove anos da sua governação e perceber o caminho que é preciso continuar e aperfeiçoar.