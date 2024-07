PS admite viabilizar o Orçamento e impõe três condições

Depois de dizer ser “praticamente impossível” viabilizar o Orçamento do Estado para 2025 (OE 2025), o PS não só admite viabilizar o documento, como até já estabeleceu condições para o fazer: o Governo tem de negociar previamente as “matérias fundamentais” para os socialistas, isto é, dialogar sobre a redução do IRC e do IRS jovem e de “cumprir” a redução do IRS aprovada no Parlamento, ou então terá de ir “procurar noutro sítio” (junto dos partidos de direita) a viabilização.

