Filha do presidente dos Camarões assume relação com mulher. Homossexualidade é crime no país

Brenda Biya publicou uma fotografia no Instagram a beijar Layyons Valença. Nos Camarões, a homossexualidade é punível com pena de prisão até cinco anos.

Nos Camarões, ser homossexual é crime e a pena de prisão pode chegar a cinco anos. Mesmo assim, Anastasia Brenda Biya, filha do Presidente do país, assumiu recentemente nas redes sociais que namora com a modelo brasileira Layyons Valença.

"Sou louca por ti e quero que o mundo inteiro o saiba", lê-se na legenda. A fotografia foi publicada no Instagram a 30 de Junho, último dia do Mês do Orgulho LGBT, e mostra Brenda a beijar Layyons Valença.

A filha do Presidente Paul Biya desactivou os comentários da publicação, mas segundo a BBC a rapper recebeu várias mensagens homofóbicas e outras de seguidores que a acusam de fingir uma relação, algo que dizem fazer com frequência nas redes sociais.

Brenda, ou King Nasty (nome artístico), 27 anos, vive na Suíça, longe das leis anti-LGBT dos Camarões. Entre os comentários, também há quem tenha destacado que ser gay neste país africano é um privilégio que só os mais ricos ou influentes podem ter.

A artista partilhou mensagens de apoio e um artigo do Le Monde que diz que a jovem tinha “saído do armário”, mas não disse mais nada sobre a relação com a modelo brasileira. Segundo o jornal francês, além da pena de prisão até cinco anos o Código Penal dos Camarões prevê desde 2016 uma multa de 305 mil euros para quem tem relações sexuais com pessoas do mesmo género.

Paul Biya, de 91 anos, tornou-se Presidente dos Camarões em 1982 e ainda continua no poder. De acordo com o Le Monde, nem o Chefe de Estado nem o Governo do país se pronunciaram sobre a fotografia. A maioria dos meios de comunicação dos Camarões, que são sancionados pela entidade reguladora da comunicação social do país se publicarem artigos LGBT, fez o mesmo.

Não é a primeira vez que a rapper publica fotografias com Layyons Valença nem que se declara publicamente à modelo. Uma outra fotografia, publicada a 6 de Junho, mostra o potencial casal num elevador. Na legenda, Brenda escreveu: “Dava-te o mundo, mas também existem outros planetas.”

Layyons Valença também se declarou à artista nas redes sociais. “Preciso de ti como um coração precisa de uma batida. Amo-te mais do que alguma vez encontrei uma forma de te dizer”, escreveu numa publicação que, entretanto, apagou.

Em 2022, a organização Human Rights Watch pediu que o Governo dos Camarões tomasse “medidas urgentes” para acabar com a lei discriminatória e assegurar que os direitos humanos, independentemente do género e orientação sexual dos camaroneses, fossem respeitados.

Para a comunidade LGBTQI+ dos Camarões, Brenda é agora vista como uma voz para a mudança social num país com vários temas tabu.

Shakiro, uma activista trans dos Camarões, foi condenada a cinco anos de prisão por “tentativa de homossexualidade”. Dois meses depois saiu da prisão com a ajuda da Associação para a Defesa dos Direitos dos Homossexuais dos Camarões e procurou asilo na Bélgica, onde vive. Citada pela BBC, acredita que a fotografia de Brenda pode ser “um ponto de viragem” para o país onde nasceu.