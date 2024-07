Este apartamento parece saído de um “filme americano”, mas fica no centro do Porto

Visto de fora parece uma casa, mas na verdade acomoda dois apartamentos construídos nos anos 1960 na Praça da Corujeira, no Porto. Paulo Seco, arquitecto do atelier Impare Arquitectura, ficou responsável por reabilitar um dos andares do número 113 e resolver o que, à primeira vista, parecia ser um quebra-cabeças: a entrada estava dividida por dois corredores, cada um com várias portas que escondiam pequenas divisões. Algumas eram originais, outras foram acrescentadas nas obras que alteraram o interior do apartamento ao longo dos anos.

“É um duplex que tinha os quartos no piso de cima e, em baixo, as zonas de estar, que eram muito compartimentadas. Havia mais um quarto no andar inferior, uma cozinha mínima e a ligação ao pátio era praticamente inexistente”, recorda ao P3. Da história do apartamento ou de quem lá viveu nada sabe.

No Corujeira 113, como lhe chamou, os dois corredores da entrada desapareceram, tal como as portas e as divisões que dificultavam a circulação entre os espaços, para dar origem a um espaço com cozinha e sala interligadas. “No acesso à sala de estar a partir do piso de cima também havia uma porta que lhe dava um 'ar de descida para a cave' que vemos nos filmes americanos”, recorda Paulo Seco.

No piso superior, mantiveram-se os três quartos e a madeira original das escadas, que têm agora uma parede curva. Em relação aos materiais utilizados, optou pela madeira nos pavimentos, portas e armários e o que diz ser “uma argamassa semelhante ao microcimento” nas casas de banho.

“Há uma relação de equilíbrio que se procura entre todos os materiais que utilizámos, mas não há nenhum que se destaque a não ser a pedra verde no balcão da cozinha que contrasta com todo o resto do ambiente”, destaca.

As obras do projecto começaram em 2021 e terminaram no final de 2023. As fotografias de Ivo Tavares mostram uma reformulação total do piso inferior que agora tem acesso total ao pátio das traseiras. Segundo o arquitecto, “qualquer intervenção num edifício tem a sua história”. Esta é a da Corujeira 113.