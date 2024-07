O lobby CR7

Só contra a França a nossa selecção fez o único bom jogo do Europeu. Justiça ou merecimento são algo que não deveria fazer parte do léxico, quando se fala de futebol ou de jogo em geral. Tal como Fernando Santos, também Martínez e a federação parecem submeter-se ao lobby CR7. Falta só saber quais serão as contrapartidas desse lobby que é bem mais poderoso que a federação, que o seleccionador, e que ultrapassa o próprio futebol.

O poderoso marketing, o recorde imbatível de milhões de seguidores nas redes sociais, são por si só um poder que põe de joelhos a federação e o seleccionador. Poder protegido pelo sigilo de cláusulas contratuais que impõem a presença do atleta nos relvados, a todo o custo, independentemente duma gestão técnica e táctica criteriosa, posta ao serviço dos superiores interesses desportivos da selecção nacional. Enquanto tal se verificar, a presença do lobby será sempre nefasta e corrosiva para a própria selecção. De referir que, após a eliminação do Europeu, “Cris, o nosso capitão”, na linha da sua imagem de marca, simplesmente desertou. Nem uma palavra ao vivo, de conforto, aos milhões de compatriotas anónimos. Sobretudo àqueles que, envergando camisolas ou cachecóis com o seu nome, mereceriam mais respeito. Uma dimensão humana que não está à altura de um grande atleta.

Uma palavra final para aqueles companheiros de equipa que, neste último jogo e não vencendo, se bateram galhardamente, honrando o nome do seu país.

Hélder Gomes, Odivelas

Os derrotados

Bola no poste por João Félix. Bola no fundo da rede por Theo Hermández. Acabou. Perdemos. Fomos derrotados, mas não fracassámos. Em Os últimos dias de Roger Federer e outros finais (ed. Quetzal), o escritor inglês Geoff Dyer explica-nos a diferença entre o fracasso e a derrota.

Ao contrário da derrota, que é pontual e temporária, o fracasso é uma condição existencial e permanente. Um fracassado sente-se um fracasso e o seu caminho é descendente, de desilusão em desilusão até à desistência final. Já a derrota é algo que nos acontece, que não faz parte de nós. Vem de fora, como uma bola no poste e outra no fundo da rede. O derrotado vê a derrota como uma oportunidade, um passo num caminho ascendente até uma futura vitória que seguramente acontecerá.

É por isso que Pepe, um derrotado mas não um fracassado, escreveu isto na sua página do Instagram logo a seguir a perdermos com a França: "Obrigado Nação Valente! Os sonhos não terminam, ousem sonhar sempre." Obrigado nós, Pepe, por nos ensinares a sonhar.

Tomás Magalhães Carneiro, Porto

Arquivíadas

Parabéns ao PÚBLICO pelas Arquivíadas. Os arquivos portugueses são os parentes mais pobres entre os pobres da cultura, porque não dão parangonas, nem votos, nem ficam bem em PowerPoints. Por isso, raramente são contemplados nas candidaturas a programas de investimento, são ignorados pelos partidos e invisíveis para os cidadãos. Mas neles estão as provas para a prestação de contas das instituições, para a defesa dos direitos dos cidadãos e para a memória colectiva. Muito obrigada, e longa vida às Arquivíadas!

Sandra Patrício, Sines

Casamento aos 16 anos

Apesar dos apelos da UNICEF, Portugal permite o casamento aos 16 anos, desde que os pais autorizem ou o tribunal consinta. O Comité para a Eliminação da Discriminação Contra as Mulheres também está contra devido a serem do sexo feminino a maioria dos menores. Uma sociedade aberta e progressista não deve sustentar situações que atentem contra os direitos das crianças. Imagino que a generalidade dos portugueses não sabe dessa possibilidade em lei. A liberdade não deve dar cobertura a tudo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, assim como muitos milhares de portugueses. Mas casar é uma situação abrangente e muito séria. Para quando medidas legislativas para revogar este atentado contra crianças?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

O caso das gémeas e a proverbial cunha

A clarificação daquilo que se passou no caso das gémeas que foram tratadas no nosso país, e a assunção das responsabilidades diferenciadas da parte dos intervenientes neste caso, nunca se saberá. Uma teia inextricável de cumplicidades se estabeleceu para que as gémeas recebessem tratamento no nosso país. Não está em causa o legítimo tratamento das gémeas à doença de que padecem, mas a forma célere como receberam o tratamento. Duas ou três pessoas já foram inquiridas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, mas ou tergiversaram, ou se remeteram ao silêncio, ou tiveram lapsos de memória. Uma verdadeira comédia. O que é lamentável (ou estimulante?) é que as democracias sejam tão vulneráveis à cunha e ao tráfico de influências e demais mazelas que não a prestigiam. Alguma razão tinha Max Nordau quando escreveu o livro Mentiras convencionais da nossa civilização. É natural que os políticos, e principalmente os políticos profissionais, desconheçam Max Nordau e, se já o leram, torçam a cara.

António Cândido Miguéis, Vila Real