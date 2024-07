UTAD investe na melhoria das residências universitárias

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) lançou o concurso público para a construção, renovação e adaptação de residências universitárias, num investimento superior a 19 milhões de euros, anunciou a academia localizada em Vila Real.

"É um investimento significativo que reflecte o nosso compromisso em melhorar as condições de alojamento para os estudantes da UTAD, proporcionando-lhes infra-estruturas modernas e adequadas às suas necessidades", afirmou, em comunicado, o reitor Emídio Gomes. Com este projecto, a academia transmontana vai duplicar o número de camas destinadas a alojamento estudantil. Actualmente, a UTAD dispõe de 530 camas distribuídas por cinco residências, localizadas no Complexo Residencial de Além-Rio e em Codessais.

O projecto é composto por três lotes que incluem a construção de uma nova residência na Quinta de Prados, num investimento de cerca de seis milhões de euros, ainda a adaptação para a nova residência do edifício de um antigo da universidade localizado no centro da cidade, com um preço base de 8,2 milhões de euros, e a renovação e adaptação da residência de Codessais, com um preço base de cinco milhões de euros. Segundo a academia, a publicação do concurso das empreitadas foi feita a seis de Julho em Diário da República (DR) e o prazo de execução das obras está previsto para até Março de 2026.

Estes investimentos vão ser concretizados no âmbito do Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior, financiado parcialmente pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e que prevê a criação de 26 mil camas para estudantes do Ensino Superior até 2026.