Braga: Autocarros irão detectar infracções de estacionamento

Os autocarros dos Transportes Urbanos de Braga (TUB) estão a ser equipadas com câmaras de inteligência artificial para detectar estacionamentos ilegais junto das paragens.

O principal objectivo passa por, com recurso à IA, detectar em tempo real as infracções de estacionamento ilegal nas paragens de autocarro. Numa fase inicial, apenas será implementada nas linhas 40 e 41 dos TUB. Olga Pereira, vereadora da Mobilidade da Câmara de Braga, justifica a escolha destas duas carreiras por serem “linhas urbanas, com forte circulação de tráfego e de pessoas. As ruas estreitas em que algumas linhas passam tornam-se especialmente problemáticas quando ocorrem estacionamentos ilegais, dificultando o embarque seguro de passageiros com necessidades especiais”, esclarece.

O projecto começou em Abril de 2024, quando Braga iniciou os preparativos para conseguir implementar este projecto-piloto, em parceria com a Hayden AI, uma empresa líder em inteligência artificial e análise espacial. É financiado pelo Prémio Transatlântico de Inteligência Artificial do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT). Assim, a iniciativa, segundo a vereadora, não implicou nenhum investimento municipal nem visa a obtenção de qualquer lucro. O principal objectivo passa pela melhoria da acessibilidade e segurança para pessoas com deficiência, idosos e pais com carrinhos de bebé.

“Juntar esta tecnologia à aposta consistente na melhoria dos transportes públicos e com a substituição da frota destaca ainda mais a consistência da estratégia que o município de Braga tem seguido”, adianta Olga Pereira.

Futura implementação

Em relação ao alargamento da iniciativa a outras linhas, está tudo dependente do sucesso que os resultados do projecto-piloto conseguirem, mas a vereadora afirma que “há potencial para ampliar o projecto a outras linhas ou até outras actividades, em que este tipo de monitorização se verifique relevante”.

O sucesso que se espera será medido pela capacidade de quantificar e reduzir as infracções de estacionamento ilegal nas paragens de autocarro, além de melhorar a segurança e confiabilidade do serviço do transporte público, o que só após a sua implementação será possível perceber, adianta.

Os autocarros dos TUB que já estão equipados com esta tecnologia deverão entrar em funcionamento nas próximas semanas.

Desde Março que foi adoptado no Porto um sistema muito idêntico, quando a Câmara do Porto aprovou a delegação de competências de fiscalização na SCTP, tentando identificar o estacionamento indevido de carros em corredores e paragens de autocarros.

