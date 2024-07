Miss Universo Olivia Culpo alvo de críticas por escolher vestido de noiva demasiado recatado

A modelo casou-se com o futebolista Christian McCaffrey numa cerimónia religiosa. Justificou que queria “um vestido sério” para deixar transparecer como encara o compromisso do casamento.

A antiga Miss Universo Olivia Culpo está debaixo de fogo na Internet, depois de o seu vestido de noiva ter sido rotulado de “demasiado modesto”. A modelo, que se casou com o futebolista Christian McCaffrey a 29 de Junho, contou que sempre quis que o vestido fosse “algo sério” para fazer transparecer a forma como encara o compromisso do casamento, sem “exalar sexo de qualquer forma ou feitio”.

O vestido, uma criação da Dolce&Gabbana, tem mangas compridas e decote subido, bem como uma saia rodada, e foi acompanhado de um véu em renda com mais de quatro metros de comprimento. “Queria sentir-me intemporal, sem esforço, como se o vestido me completasse e não me ofuscasse”, descreveu a noiva à revista Vogue. E ainda acrescentou: “Quando penso no Christian e naquilo que ele gosta e nos momentos em que me acha mais bonita, é absolutamente em algo como isto: intemporal, tapado e elegante.”

Mas as críticas não demoraram a fazer-se ouvir. “Parece uma noiva Amish”, comenta uma utilizadora numa das fotografias divulgadas pela revista Vogue, que acompanhou o enlace, numa referência à comunidade religiosa que se veste de preto e de maneira conservadora. E outra afiança: “Provavelmente o pior vestido de casamento que já vi.”

O coro de opositores foi liderado pela stylist e tiktoker Kennedy Bingham que publicou um vídeo onde questionava as intenções de Olivia Culpo para usar um vestido que lhe escondia o corpo. “Acho estranho o facto de ela falar tanto de estar tapada, especialmente quando se trata de alguém que, no seu dia-a-dia, não se veste de forma recatada... E, também, porque é que ele acha que somos mais bonitas quando estamos cobertas? É uma coisa tão estranha.”

A influencer lembra também que só porque o vestido é “modesto” não significa que não possa ser sexualizado, evocando as palavras de Olivia Culpo, que pretendia afastar-se de um lado mais sensual. “As mulheres são sexualizadas independentemente do que vestem. Não é uma escolha nossa”, argumenta, pedindo que se abandone o discurso de que as mulheres devem ser julgadas pelo que vestem, ainda que o esteja a fazer no mesmo vídeo.

Quanto à escolha dos criadores que assinaram o vestido, Kennedy Bingham traz de volta uma polémica passada com a Dolce&Gabbana, quando, em 2015, Stefano Dolce e Domenico Gabbana se mostraram publicamente contra a adopção de crianças por casais homossexuais ─ ainda que ambos sejam gay. “Se queria um vestido recatado por que não trabalhou com uma marca mais clássica, como a Chanel ou a Dior?”, questiona.

O noivo, Christian McCaffrey, saiu em defesa de Olivia e respondeu ao vídeo que acumula cinco milhões de visualizações só no TikTok. “Que coisa tão má para publicar na Internet. Espero que encontres alegria e paz no mundo, tal como a minha linda mulher”, comentou. E a influencer responde-lhe: “Então o que é mau é apontar a potencial misoginia internalizada por detrás do raciocínio dela, o seu comentário patriarcal e a história racista e homofóbica dos designers com quem ela trabalhou?”

Há outros utilizadores que estão do lado do casal, justificando a escolha do vestido recatado. “Não é assim tão profundo, ela casou-se numa igreja e leva a sua fé a sério e queria um vestido que reflectisse isso. Devias ter muita vergonha deste vídeo.”

Até porque aquele não foi o único vestido de noiva que Olivia Culpo usou. Para o jantar, a modelo escolheu um modelo mais descontraído com decote em barco, a revelar os ombros e, durante a festa, elegeu um pequeno macacão branco com uma saia rodada estilo gaiola.