Mel B será doutora honoris causa pelo trabalho com vítimas de violência doméstica

Mel B vai receber o título de doutora honoris causa pelo trabalho de apoio às vítimas de violência doméstica. A Scary Spice das Spice Girls será distinguida pela Universidade Leeds Beckett já no próximo mês. “É uma honra incrível”, celebrou a cantora em comunicado, divulgado nesta segunda-feira.

Melanie Brown tem estudado nesta instituição nos últimos anos e concluiu o curso de cuidados sobre o trauma. “Desde que deixei o meu casamento, disse aos amigos e à família que adorava ir para a universidade, acho que as pessoas não levaram isso a sério. Mas isto deu-me a oportunidade de o fazer”, contou a artista de 49 anos.

E receber o doutoramento é o culminar desse percurso, declarou: “Estou orgulhosa de me sentir parte desta universidade na minha cidade natal e de ter vindo para cá como Melanie Brown, orgulhosa de ter trabalhado com outros estudantes e de ter recebido uma excelente orientação do pessoal docente.”

A novidade foi também partilhada pelo vice-reitor da Universidade Leeds Beckett, Peter Slee, que parabenizou a cantora. “Como filha desta cidade que atingiu o topo da sua indústria e depois utilizou a sua plataforma para defender aqueles que partilhavam as suas dificuldades, Melanie é exactamente o tipo de cidadã que estamos aqui para defender.”

A antiga artista das Spice Girls tem sido voz activa para as vítimas de violência desde que ela própria saiu da uma relação abusiva, em 2016, depois de nove anos de casamento com Stephen Belafonte. Em 2022, foi investida com a Ordem do Império Britânico, a mais alta distinção atribuída pelos monarcas ingleses, pelo serviço em prol das causas sociais e das mulheres vulneráveis.

“Não fui apenas maltratada emocional e fisicamente, houve também todo o abuso financeiro”, contou a cantora em Março deste ano à BBC, revelando que teve voltar para casa da mãe, em Leeds, na sequência do divórcio. “Não me tinha apercebido de que não tinha tanto dinheiro como pensava. Por isso, tive literalmente de tolerar a humilhação e ir viver com a minha mãe.”

O produtor de cinema Stephen Belafonte, com quem Mel B foi casada entre 2007 e 2017, tem negado todas as acusações feitas pela cantora. Ambos partilham uma filha, Madison, com 13 anos; Melanie Brown tem mais duas filhas: Phoenix, fruto da relação com o bailarino Jimmy Gulzar, que nasceu em 1999; e Angel, do actor Eddie Murphy, com 17 anos.

Foto Victoria Beckham, Melanie Chisholm, Gerri Halliwell, Emma Bunton e Melanie Brow formavam as Spice Girls. Aqui em 2007 DYLAN MARTINEZ/Reuters

Mel B tornou-se conhecida em 1994 quando surgiram as Spice Girls. O grupo, composto também por Emma Bunton (Baby), Victoria Beckham (Posh), Geri Halliwell-Horner (Ginger) e Melanie Chisholm (Sporty), atingiu fama planetária em 1996 com Wannabe. Estiveram nove vezes em primeiro lugar na tabela britânica, com Say you'Il be there, 2 become 1, Who do you think you are, Spice up your life e Viva forever.

O grupo dissolveu-se em 2000. Depois disso, juntaram-se para uma digressão em 2007 e, em 2012, actuaram nos Jogos Olímpicos. Anos mais tarde, em 2018, reencontraram-se, mas sem Victoria Beckham. Todos os anos se noticia um possível regresso das Spice Girls, mas o desejo de milhares de fãs continua por concretizar.