Margot Robbie está grávida do primeiro filho, confirmam fotografias

Margot Robbie está grávida. A estrela de Barbie e o marido, Tom Ackerley, esperam o primeiro filho, avança a revista People, que cita fontes próximas do casal. Neste fim-de-semana, a actriz foi também fotografada na região do Lago Como, no norte de Itália, com uma barriga visivelmente saliente, confirmando assim os rumores de gravidez que já circulavam há alguns dias.

Os porta-vozes da actriz e do produtor cinematográfico, ambos com 34 anos, não confirmaram, para já, mas as imagens captadas neste fim-de-semana em Itália falam por si.

A protagonista de Barbie e o produtor conheceram-se em 2013 nas filmagens do drama de época Suite Francesa, passado durante a Segunda Guerra. No ano seguinte, começaram a trabalhar juntos na produtora LuckyChap que, além do casal, inclui uma das melhores amigas de Robbie, Sophia Kerr, e o produtor Josey McNamara. A empresa já produziu vários filmes protagonizados por Margot Robbie, como Eu, Tonya (2017) ou Barbie (2023).

Em Dezembro de 2016, sem nunca terem anunciado o noivado, Margot Robbie e Tom Ackerley casaram-se numa cerimónia privada em Byron Bay, na Austrália, de onde é natural a actriz. Desde então, têm mantido uma postura discreta sobre a relação, apesar de irem deixando algumas pistas em entrevistas.

No passado, a actriz tinha contado à revista Vogue que estava hesitante em deixar-se comprometer numa relação com o produtor. “Eu era a derradeira rapariga solteira. A ideia de relações dava-me vontade de vomitar”, confidenciou. “E então isto apanhou-me de surpresa. Fomos amigos durante tanto tempo. Estava sempre apaixonada por ele, mas pensava: ‘Oh, ele nunca vai corresponder aos teus sentimentos, não tornes isto estranho, Margot.’”

Certo é que a actriz ganhou coragem e se confessou ao amigo, que também sentia o mesmo. “Isto faz tanto sentido, como nunca nada fez sentido antes”, declarou.

Mais tarde, ao The Daily Telegraph, Margot Robbie detalhou que o segredo para a relação é não passarem mais o que três semanas separados. “Sou grande apologista de trabalhar com o parceiro. Estar casada é, de facto, o mais divertido de sempre, a vida tornou-se muito mais divertida de alguma forma. Tenho a responsabilidade de ser a mulher de alguém, quero ser melhor.”

Recentemente, em entrevista ao The Sunday Times, o produtor britânico contou também como é que equilibram a vida profissional e a pessoal: “Passamos 24 horas por dia [juntos]. É contínuo. Não temos um interruptor para ligar e desligar. Tudo se tornou uma coisa só.”