Luísa Lopes: “Se abrir um cérebro, não vai saber se é homem ou mulher, não é cor-de-rosa, nem azul”

Quão diferentes somos afinal, homens e mulheres? A entrevistada desta semana é a neurocientista Luísa Lopes que nos traz pistas sobre a maior ou menor influência do género no funcionamento cerebral.

A convidada do episódio desta semana do podcast "Um Homem Não Chora" é a neurocientista Luísa Lopes. Licenciada em Bioquímica e doutorada em Neurociências, coordena um grupo de investigação no Instituto de Medicina Molecular e é professora de Neurociências na Faculdade de Medicina de Lisboa. O envelhecimento - e o respectivo impacto na nossa memória - é o seu principal objecto de estudo.

Nesta conversa, desmistifica crenças e ajuda-nos a entender melhor que diferenças entre homens e mulheres podem ser explicadas pelo cérebro.

Da competência para fazer várias tarefas ao sentido de orientação, passando pela capacidade de cuidar, existem mesmo áreas em que um género é melhor do que o outro?

