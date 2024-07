Lionel Messi já deu banho a Lamine Yamal - e há fotos

Depois das histórias de Cristiano Ronaldo com Kvaratskhelia e Kylian Mbappé, há outro efeito-borboleta no mundo da “bola”. Em 2007, Lionel Messi deu banho a Lamine Yamal, a jovem promessa do FC Barcelona.

A imagem tem corrido as redes sociais e foi partilhada pelo próprio pai do jovem na sua página do Instagram. O jornal espanhol Sport, dono das fotografias tiradas em 2007, republicou recentemente as imagens que juntavam um Lionel Messi de 20 anos e Yamal com meses de idade.

O contexto? Um calendário solidário, fruto de uma colaboração entre a Fundação Blaugrana e a UNICEF que, na altura, patrocinava o Barcelona, clube no qual o argentino já jogava e encantava.

Em cada mês do calendário, havia uma foto de um dos craques da Catalunha com uma criança. O destino encarregou-se de juntar uma das maiores lendas do futebol da equipa catalã com a sua actual jovem promessa. Nos dias de hoje, os dois são comummente comparados.

Yamal nasceu em Julho e um sorteio entre famílias do bairro de Mataró quis que, em Dezembro, o bebé com cinco meses fosse a Camp Nou para a sessão fotográfica. Esse dia marcou a primeira vez que os pais de Yamal entraram no estádio, sem imaginar que um dia mais tarde o seu filho iria conquistá-lo.

Lamine Yamal tem feito furor (e disciplinas) no Euro 2024. O jovem é o jogador com mais assistências na competição (3) e o quarto a fazer dribles, com 26 em cinco jogos. Para além disso, também se tornou o atleta mais novo de sempre na história do Euro, já depois de se ter tornado o mais jovem marcador da Liga espanhola.

A selecção espanhola mantém-se invicta e defrontará, esta terça-feira às 20h, a equipa que eliminou a selecção das "quinas", França. O jogo será transmitido na RTP.