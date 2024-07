Dos festejos de muitos à frustração de alguns. Imagens que marcaram a noite eleitoral em França

Para muitos franceses, a noite eleitoral deste domingo foi de alívio. Depois de uma vitória da extrema-direita na primeira fase das legislativas, os eleitores gauleses conseguiram afastar do poder a aliança formada pela União Nacional (RN), liderada por Marine Le Pen e Jordan Bardella. Os resultados foram festejados por muitos um pouco por todo o país, mas no espectro político oposto, a noite foi marcada por um misto de desilusão e incredulidade.

A coligação de esquerda da Nova Frente Popular (NFP) acabou a noite de domingo a eleger o maior número de deputados, com a extrema-direita a ser também derrotada pelo Juntos, a coligação do Presidente Emmanuel Macron – que, apesar das fortes perdas no número de deputados, conseguiu assegurar uma bancada com maior tamanho do que a RN.

As ruas de várias cidades francesas encheram-se para comemorar os resultados, depois de as sondagens apontarem como provável uma vitória dos partidos da extrema-direita francesa. Em alguns pontos do país, registaram-se confrontos entre manifestantes e polícia.

O primeiro-ministro, Gabriel Atta, apresentou na manhã desta segunda-feira a demissão ao Presidente francês. Emmanuel Macron pediu ao governante que permanecesse no cargo "por enquanto".