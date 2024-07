Paulo Fonseca apresentado no AC Milan: “Queremos ser dominadores”

Treinador de 51 anos mostra vontade de fazer parte da história do clube, que na época passada terminou a Série A em segundo lugar, a 19 pontos do campeão.

O AC Milan iniciou nesta segunda-feira os trabalhos relativos à nova temporada futebolística e, pelo meio, promoveu a apresentação de Paulo Fonseca como novo treinador. O técnico português evidenciou a ambição de fazer parte da história do gigante italiano, que na última época ficou a 19 pontos do título na Série A, e mostrou a convicção de que poderá levar o clube às vitórias.

Foi um treinador "motivado, entusiasmado e confiante" o que se apresentou ao lado de Zlatan Ibrahimovic (e não só) na conferência de imprensa realizada no Estádio San Siro. "Sei que vim para um clube que quer ganhar. Visitei o museu, vi a história do clube e quero fazer parte dessa história".

Há cerca de três semanas, Paulo Fonseca, de 51 anos, foi confirmado como novo treinador dos 'rossonneri' e agora mostra-se ansioso por começar a trabalhar. "Sei que tenho uma grande responsabilidade, mas é também um grande orgulho. O AC Milan é um clube universal. Tenho confiança de que conseguirei pôr o clube a ganhar".

Em que moldes? O técnico português, que nas duas últimas épocas comandou o Lille e em Itália já orientou a AS Roma, explica. "Queremos ser dominadores, corajosos, agressivos e não deixar o adversário jogar. Queremos deixar os adeptos orgulhosos". Para isso, admite, o AC Milan ainda procura um avançado com as características que já identificou, que seja forte nos últimos 30 metros. "Temos ideias claras".