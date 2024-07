Terça na TV: de “Las Vedras” a Munique, com tempo para lontras e Ramy

Amy Winehouse, Hannah Berner e Lucy Worsley são outras protagonistas do dia.

CINEMA

Sem Tempo

Star Movies, 22h

Thriller escrito e realizado por Andrew Niccol. Num futuro próximo, em que a genética consegue manipular o envelhecimento, a morte depende do tempo de que cada pessoa dispõe, tempo esse que se torna moeda de troca. Quem é rico tem a imortalidade ao seu alcance; os pobres morrem jovens. No momento em que o tempo de Will Salas (Justin Timberlake) está prestes a esgotar-se, ele encontra um milionário que lhe oferece todos os seus anos de vida – uma “sorte” que o vai envolver numa trama de contornos inimagináveis.

Freaks

AMC, 23h06

Thriller de ficção científica realizado, escrito e produzido por Zach Lipovsky e Adam B. Stein. Chloe, de sete anos, vive com o pai na clausura de uma casa decrépita. Quando consegue escapar à supervisão obsessiva dele, conhece o senhor Snowcone, que lhe vai mostrar um mundo cheio de perigos, mistérios e segredos. Protagonizado pela pequena Lexy Kolker, o filme conta ainda com os desempenhos de Emile Hirsch, Bruce Dern, Grace Park e Amanda Crew.

Delírio em Las Vedras

RTP2, 1h29

Rodado em Torres Vedras durante sete dias – seis de Carnaval mais a noite do seu enterro – Delírio em Las Vedras é uma mistura de ficção e documentário com assinatura de Edgar Pêra. Apoiado pela autarquia, conta com a participação dos actores Nuno Melo, Albano Jerónimo, José Raposo, Sofia Ribeiro, José de Pina, Rui Melo, Marina Albuquerque, Miguel Borges, Marco Paiva, Jorge Prendas, Miguel Pereira, Miguel Partidário, João Sodré e Marlise Gaspar.

SÉRIE

Ramy

Filmin, streaming

A partir de hoje, ficam disponíveis as três temporadas da série sobre o significado de ser muçulmano nos EUA actuais – no caso, um millennial americano, de ascendência egípcia, a navegar as diferenças entre os costumes e padrões morais da sua herança e da vizinhança. Estreou-se em 2019 e tem Ramy Youssef como co-criador e protagonista, num papel que lhe valeu o Globo de Ouro de melhor actor numa série musical ou cómica.

DOCUMENTÁRIOS

Lontras da Cidade

Odisseia, 16h

Estreia. Em seis episódios, emitidos aos pares semanalmente, vamos a Singapura descobrir o quotidiano de lontras que se habituaram a conviver com humanos, em habitats como a marina ou os mangais – famílias e clãs com as suas próprias dinâmicas e regras de poder.

Investigações de Lucy Worsley

RTP2, 22h56

É com A caça às bruxas que arranca a série documental da BBC em que a historiadora britânica Lucy Worsley analisa e problematiza momentos sombrios da história do Reino Unido. Pesquisa documentação, recolhe depoimentos, reexamina provas antigas e segue novas pistas, enquanto vai visitando os locais dos acontecimentos. O episódio da próxima semana é dedicado à peste negra; os seguintes, ao mistério dos dois príncipes desaparecidos da Torre de Londres (filhos de Eduardo IV) e à loucura do rei George III.

Reclamar Amy Winehouse

RTP2, 23h52

Em 2021, para assinalar os dez anos da morte da cantora e compositora inglesa, Marina Parker assinou este documentário em que pessoas próximas da artista – entre elas, a mãe, Janis – falam de Amy, do seu percurso e do seu legado, numa perspectiva diferente daquela que alimentou as manchetes da imprensa.

DESPORTO

Futebol: Espanha x França

RTP1, 19h50

Directo. A Allianz Arena, em Munique, é palco da primeira meia-final do Euro 2024, disputada entre a selecção espanhola, que tirou do caminho a Alemanha anfitriã, e a brigada francesa, que aqui chega depois de ter arredado Portugal da competição.

COMÉDIA

Hannah Berner: We Ride at Dawn

Netflix, streaming

Actriz, podcaster, estrela do TikTok, produtora crónica de “virais” e antiga tenista, Hannah Berner tem-se feito notar também como humorista. Esta noite, a nova-iorquina de Brooklyn estreia o especial de stand-up que foi gravar ao The Fillmore de Filadélfia.