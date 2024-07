Pistolas de Napoleão vendidas por 1,7 milhões de euros em leilão

As duas pistolas que Napoleão Bonaparte pretendia usar para se matar foram vendidas este domingo na França por 1,69 milhões de euros, um valor acima das estimativas, que rondavam os 1,2—1,5 milhões, informou a casa de leilões Osenat, responsável pela venda.

Um dia antes da venda das armas, o Ministério da Cultura francês classificou os objectos como tesouros nacionais e proibiu a sua exportação, numa decisão publicada no diário oficial do Governo no sábado. Isto significa que o governo francês tem agora 30 meses para fazer uma oferta de compra ao novo proprietário (que tem o direito de recusar) e que as pistolas só podem deixar França temporariamente. “Ser classificado como tesouro nacional dá um valor incrível ao objecto”, disse um representante da casa de leilões.

Segundo escreve a agência France-Presse, a identidade do comprador dos objectos — adornados com prata e ouro e com uma imagem gravada do próprio Napoleão de perfil — não é conhecida. A Osenat acredita que as armas iam ser utilizadas para acabar com a vida do governante francês em 1814, quando foi forçado a renunciar ao poder depois de as forças estrangeiras derrotarem o seu exército e ocuparem Paris. “Após a derrota francesa, Napoleão ficou deprimido e quis cometer suicídio com estas armas, mas o seu grande escudeiro removeu a pólvora”, disse o especialista em leilões Jean-Pierre à AFP, antes da venda.

Napoleão tomou veneno, mas acabou por vomitar e sobreviver. Mais tarde, para agradecer a sua lealdade, deu as pistolas ao seu escudeiro Armand de Caulaincourt, que por sua vez as passou para seus descendentes. As pistolas foram leiloadas num local simbólico: ao lado do palácio de Fontainebleau, a sul de Paris, onde Napoleão tentou tirar a própria vida após a abdicação em 1814.

Pouco depois, Napoleão foi exilado para a ilha de Elba, na costa da Itália. Ainda faria um regresso dramático à França, apenas para se ver derrotado pelos britânicos na Batalha de Waterloo, em 1815, morrendo no exílio na ilha de Santa Helena seis anos depois.

Os objectos de Napoleão são muito populares entre coleccionadores e um dos seus chapéus tricorne foi vendido por 1,9 milhões de euros em Novembro.