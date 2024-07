Fumo, lava e cinzas: Sicília assiste à erupção dos vulcões Stromboli e Etna

Muito fumo no céu, lava a jorrar do cume dos vulcões e cinzas a cobrir as ruas: assim se pode descrever o cenário na Sicília, no Sul de Itália, após a erupção simultânea dos vulcões Stromboli e Etna.

A Sicília está em alerta máximo, com as autoridades a apelarem à população para seguir as instruções de segurança e precaução. Na sexta-feira, a erupção dos dois vulcões levou ao encerramento temporário do aeroporto de Catânia.

Segundo a agência Reuters, o Etna, um dos vulcões mais activos do mundo, tem registado uma intensa actividade nos últimos dias, iluminando o céu perto da cidade de Catânia. Já o Stromboli, ao largo da costa Norte da Sicília, tem vindo a derramar lava no mar, mas perdeu força nas últimas horas.