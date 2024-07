Linha do Norte cortada no sentido Espinho-Porto. Atropelamento causa um morto

Ainda não se sabe quando é que a linha reabrirá, informou fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto. No local estão duas viaturas da Corporação de Bombeiros de Espinho.

Um homem morreu este domingo, 7 de Julho, por atropelamento na Linha do Norte em Espinho, no distrito de Aveiro, encontrando-se a circulação ferroviária cortada no sentido Sul-Norte, avançou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto disse que um homem morreu na sequência de um atropelamento ferroviário ocorrido às 8h06, em Espinho, na Rua N.º8.

A "Linha do Norte está fechada no sentido Sul-Norte", ou seja no sentido Espinho-Porto, acrescentou.

A mesma fonte não soube indiciar quando é que a linha reabrirá à circulação.

No local estão seis elementos e duas viaturas da Corporação de Bombeiros de Espinho, elementos da PSP e da CP — Comboios de Portugal e uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Vila Nova de Gaia.

O corpo será transportado para o Instituto de Medicina Legal, adiantou a mesma fonte.