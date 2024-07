“Hoje vamos trabalhar em inglês?” Ensino bilingue chega a 4600 alunos e há mais 14 escolas interessadas

Programa Escolas Bilingues em Inglês existe há oito anos, está em 38 estabelecimentos e chega a 4600 alunos do pré-escolar e do ensino básico. Mais 14 escolas querem aderir ao programa.

O ensino bilingue em inglês está implementado em 38 agrupamentos e escolas privadas no país, abrangendo cerca de 4600 alunos da educação pré-escolar e do ensino básico. Na prática, isso significa que há aulas e conteúdos curriculares, além dos da disciplina de Inglês, que são leccionados nesta língua estrangeira, com o objectivo de desenvolver as competências linguísticas dos estudantes, mas também dos seus professores. No próximo ano lectivo, a expectativa é que o número de alunos abrangidos por este ensino cresça, já que, segundo o Ministério da Educação, mais 14 escolas decidiram candidatar-se ao Programa Escolas Bilingues/Bilingual Schools Programme em Inglês (PEBI).