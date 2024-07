O PS elegeu os seus líderes de concelhia no final da semana, tendo Davide Amado sido eleito (novamente) como presidente do PS-Lisboa. As eleições internas dos socialistas prosseguem em Setembro com a nomeação dos líderes das federações e abrem caminho à preparação das autárquicas de 2025. Falta os socialistas encontrarem o seu candidato à Câmara Municipal de Lisboa, num momento em que a ideia de a esquerda criar uma coligação ganha força.

