Inquérito de Estimação: Olha-me Aquele Cão

Fábio Ferreira sempre gostou de animais. Tinha o sonho de adoptar um cão quando conseguisse comprar a primeira casa e a coisa cumpriu-se: em 2022 conseguiu um apartamento e adoptou o cão Pipo. Ao mesmo tempo, começou a fazer voluntariado em associações de protecção animal, a passear, a brincar com os cães e, principalmente, a tirar-lhes fotografias.

Foi assim que surgiu o projecto fotográfico Olha-me Aquele Cão. “Criei-o com o intuito de tornar um pouco mais felizes a vida dos cães que se encontram nas associações, conduzindo, sempre que possível, à sua adopção”, explica em resposta ao inquérito de estimação.

Reparou que a maioria dos animais dos abrigos são fotografados de uma forma que acredita não ser a mais favorecedora, tendo em conta que muitos nunca saem das boxes.

“Por todas estas razões, tornar-me família de acolhimento temporário pareceu o caminho mais lógico e gratificante a seguir. Comecei com a Bela e agora tenho a Ritinha”, conta.

Pipo revelou-se um cão de temperamento difícil e, por mais que Fábio tentasse, não se adaptava à vida num apartamento. O dono decidiu que estaria melhor numa casa com espaço exterior e, consequentemente, com uma nova família. “Acabei, mesmo, por colocá-lo para adopção e entendi o significado de ter um cão e o seu amor”, justifica.

Nos tempos livres, continua a visitar associações, entre as quais o Núcleo de Apoio a Animais Abandonados de Sintra (NAAAS), e, à vez, leva os cães à praia, a passear na serra e à creche canina. Os mais velhos têm direito a bolos que podem comer.

“O Pluto, o Sol, a Hazel, o Pongo, o Chocolate, o Conguito, a Gica, o Noddy, a Noa, o Spike e o Yuki são alguns dos protagonistas do conteúdo que publico na página de Instagram do Olha-me Aquele Cão. O objectivo que tenho em mente é sempre o mesmo: conseguir chegar a alguém que os queira adoptar.”

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Acredito que devem ser implementadas medidas mais rigorosas em relação ao abandono e maus tratos a animais. Os que vivem ou são entregues a associações animais, especialmente os cães, estão em muito mau estado, tanto físico como comportamental, e não existe a devida responsabilização ou não são aplicadas as sanções (já) previstas na lei.

Um caso marcante

Sem dúvida a cadela Bela. Foi com ela que comecei este projecto e aquilo que seria apenas um passeio pela serra, para a conhecer melhor, trouxe-me aqui.

Naquele dia, logo no início do passeio, começou a chover torrencialmente. Para não a devolver logo, decidi ir até casa e levá-la comigo. Passados 15 minutos desde que entrou pela porta, adormeceu num sono profundo e já não voltou para o abrigo. Ficou em minha casa durante três semanas até ser adoptada por uma família. Ponderei adoptá-la imediatamente, contudo, decidi, de coração partido que, se queria alavancar as oportunidades de adopção de mais animais como a Bela, precisava de deixar esse espaço aberto.

A Bela encontrou novos tutores, mas não cortámos laços: voltei a visitá-la e e foi um momento muito feliz, quer por poder revê-la quer por perceber que ela estava bem com a família que a escolheu.

Foto Olha-me Aquele Cão

Um conselho para quem quer adoptar um animal

É importante que as pessoas conheçam o animal e a personalidade dele. Que vejam além da beleza, da raça ou do porte. Se possível, que convivam com ele antes de o adoptarem: entendam se as características do cão fazem match com o estilo de vida que têm e com a personalidade da pessoa adoptante.

E, se tiverem uma agenda muito preenchida, aconselho que adoptem um animal sénior. A grande maioria dos cães mais velhos quer descanso, são calmos, não provocam estragos e a gratidão e amor que demonstram aquecem qualquer coração. E, sim, ainda têm muitos anos de vida.

Um projecto que tem que ser conhecido

O perfil de Instagram @im.perfectpack. A vida do João e da matilha "imperfeita" é bastante inspiradora.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

Desde do início desta aventura que tenho conhecido pessoas com um óptimo coração. Não querendo deixar ninguém de fora, é-me impossível não referir a Sandra, uma das colaboradoras do NAAAS.

É a pessoa que me recebe com um sorriso na cara diariamente, que me esclarece todas as dúvidas sobre os cães que se encontram para adopção, que está sempre disponível para ajudar-me, mesmo quando está atrasada ou muito ocupada, e que dá uma atenção especial aos animais dessa associação. Nota-se que gosta genuinamente de animais e que lhes dedica tempo e amor com vontade.