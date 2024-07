As tecnologias digitais não são tão novas ou alienígenas quanto parecem; na realidade, no caso da imagem, vivem em direta relação com a nossa biologia mais ancestral.

No mundo das cores materiais, o ciano, o magenta, o amarelo e o preto (CMYK) são as cores que, combinadas umas com as outras, produzem outras cores. É sabido que a soma de amarelo e ciano dá verde, que o laranja é formado por vermelho e amarelo — e assim por diante, num jogo de variações capazes de capturar e fixar as cores que os nossos olhos percecionam, por indicação do nosso maravilhoso cérebro.