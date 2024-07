Noite “cheia de esperança”. Parisienses celebram resultado eleitoral em França

Saiba mais:

Acompanhe ao minuto a noite eleitoral em França

As projecções mostram um resultado abaixo do esperado para a União Nacional, de extrema-direita, que fica em terceiro lugar, atrás da Nova Frente Popular, de esquerda, e até do Ensemble, a coligação montada por Macron, que acaba por não ter uma derrota tão pesada como era antecipado. Caso se confirmem, estes resultados parecem indicar que o receio de que a extrema-direita ascendesse ao poder terá sido um factor determinante para o voto dos franceses, que acudiram em massa às urnas. Como era esperado, nenhum dos três blocos partidários alcançou uma maioria absoluta. A grande interrogação, à luz destes resultados, é se haverá margem para um entendimento entre a esquerda e o campo presidencial que permita a formação de um governo estável.