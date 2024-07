2024: o ano da distopia nos EUA

1. Joseph Robinnete Biden Jr., o 47.º Presidente dos EUA, poderia ficar para a história como uma das figuras notáveis da democracia americana: aquele que derrotou o perigoso populismo de Donald Trump e repôs o normal funcionamento das instituições democráticas. Poderia ficar para a história como o político que passou, de forma generosa, o poder para uma nova geração de políticos, depois da sua obra feita. Mas escolheu um caminho diferente (e errado): perpetuar-se no poder através de um segundo mandato presidencial. Resultado: transformou a luta política na democracia americana numa bizarra e perversa disputa à volta da sua idade e capacidades mentais e físicas, que danifica a imagem dos EUA no mundo. Com um adversário político como Donald Trump — também com idade avançada, embora bem mais enérgico —, mas com ideias políticas radicais e populistas, de um simplismo atroz e com uma linguagem grosseira e cheia de falácias, os danos à imagem dos EUA (provocados por ambos, cada um à sua maneira) são profundos. A democracia americana, que ao longo do século XX nos habituamos a ver como um modelo inspirador, parece agora mais uma gerontocracia. Para desespero dos aliados e amigos dos EUA — e regozijo dos seus inimigos —, o Governo em Washington mostra tonalidades de uma oligarquia envelhecida que funciona em circuito fechado, incapaz de se regenerar.

