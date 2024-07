A frente republicana francesa estava viva e foi às urnas derrotar a extrema-direita

Ausente da ribalta política desde 2017, quando decidiu não se recandidatar à presidência, François Hollande protagonizou um bem-sucedido regresso ao ser eleito deputado pelo círculo de Corrèze, no centro de França. O socialista foi eleito com 43,3% dos votos e volta a ter lugar na Assembleia Nacional.

Hollande concorreu pelo seu antigo círculo eleitoral, o mesmo pelo qual tinha sido eleito em 1988, quando se estreou como deputado, e em 1997, antes de chegar à presidência. Na segunda volta deste domingo, o socialista venceu os candidatos da extrema-direita, Maïtey Pouget, e d’Os Republicanos, François Dubois, que defendia o seu lugar como deputado e contava com o apoio da coligação de Emmanuel Macron.

A sua candidatura foi vista como uma surpresa até entre as hostes do Partido Socialista, mas Hollande justificou-a com o carácter “excepcional” da situação política francesa. O risco não era baixo. Hollande saiu do Palácio do Eliseu em 2017, optando por não se recandidatar por causa da popularidade muito baixa de que então gozava. Na altura, a má avaliação do seu mandato foi vista como uma das principais razões para a queda do Partido Socialista da qual o partido ainda está a recuperar.

No dia do seu regresso, Hollande perfilou-se como uma voz moderada, apelando à “responsabilidade” da esquerda nas discussões sobre governabilidade que se adivinham. "Vi as dificuldades dos franceses durante a minha campanha. Se nos esquecermos desta mensagem, então não estamos a ir ao encontro dos franceses", afirmou. Sobre as especulações que o apontavam como um bom nome para ser primeiro-ministro, Hollande garantiu não ser candidato ao cargo.