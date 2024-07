França prepara-se para noite de desacatos. Políticos apelam à calma

O clima dos últimos dias de campanha eleitoral e o histórico de protestos violentos nas ruas francesas fazem adivinhar horas atribuladas assim que sejam conhecidos os resultados da segunda volta das eleições legislativas. O nervosismo latente levou políticos a apelar à serenidade, e vários estabelecimentos comerciais nos centros urbanos barricaram as suas lojas como prevenção contra possíveis actos de vandalismo.

A presidente da região de Île-de-France, Valérie Pécresse, apelou este domingo ao "respeito pela democracia", na noite de um "grande acontecimento eleitoral" que aguarda o país e o povo francês.

"Apelo a todos para que respeitem a democracia e aceitem o veredicto das urnas, seja ele qual for, com calma e serenidade", escreveu na rede social X (antigo Twitter) a responsável pela maior região de França.

Na mesma plataforma, a secretária nacional dos Ecologistas, Marine Tondelier, disse estar “extremamente preocupada com esta noite”, na sequência da divulgação de apelos nacionalistas à organização de grupos armados nas cidades francesas, em resposta a convocatórias de grupos antifascistas para manifestações.

Antecipando uma noite de domingo de desacatos e violência, independentemente dos resultados eleitorais, algumas lojas nas principais artérias de cidades francesas barricaram os espaços, numa tentativa de minimizar prejuízos.

Nos Campos Elísios, em Paris, várias lojas prepararam protecções às montras, recorrendo a barreiras de contraplacado ou grades metálicas. Cenário semelhante pelo menos em Lyon, onde montras de vidro no centro da cidade também foram tapadas, de acordo com fotografias do jornal francês Le Monde.

Não é só o comércio a preparar-se para o pior. O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, anunciou esta semana que foram mobilizados 30 mil polícias e gendarmes para lidar com possíveis "excessos" na noite de domingo. Deste contingente, cinco mil estarão na zona de Paris e subúrbios.