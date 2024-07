Falta de medicamentos e negligência: como se morre nos hospitais em Angola

Muitos pacientes que acorrem aos hospitais públicos angolanos morrem, não pela doença, mas por falta de cuidados e da devida atenção dos técnicos de saúde, afirmaram alguns familiares de doentes, que pernoitam à entrada dos hospitais de Luanda.

Alguns pacientes e familiares relataram à Lusa situações dramáticas no acesso aos serviços de saúde pública em Angola e afirmaram que negligência, mau atendimento, falta de medicamentos e de recursos humanos são responsáveis pelo “acelerar” das mortes hospitalares.

A falta de medicamentos e meios médicos (luvas, algodão, fraldas, seringas e outros), de laboratórios para exames especializados e até de refeições para os pacientes obrigam dezenas de familiares a acamparem junto dos hospitais para garantirem “socorro e solidariedade” aos seus familiares.

Maria Lopes, 41 anos, contou à Lusa que já perdeu mais de uma dezena de familiares directos nos últimos 16 anos em hospitais públicos do país, não devido a doenças, “mas por conta do mau atendimento dos técnicos de saúde”.

“Hoje não temos essa segurança [nos hospitais], eu pelo menos não tenho”, disse a gestora que chegou ao Hospital do Prenda às primeiras horas do dia para visitar um irmão ali internado e até perto das 10h30 não tinha qualquer informação sobre o seu estado de saúde.

Sentada sobre cartões espalhados na calçada principal que dá acesso à unidade hospitalar, ladeada de dezenas de mulheres que ali passam a noite, expostas ao frio e outros riscos, Maria disse que a “falta de amor”, de comunicação e dedicação dos profissionais da saúde obriga os familiares a ficarem à porta dos hospitais durante largos dias.

“É mais fácil estar aqui, mais perto do meu irmão, dá-me tempo, por exemplo, se precisarem de alguma coisa, porque normalmente nos hospitais é assim, porque às vezes não tem dipirona [medicamento], às vezes não tem luvas e outras coisas”, disse, enquanto ao lado outras pessoas acenavam a cabeça em jeito de concordância.

Porque “nem sempre eles dizem [que há falta de material], mas às vezes eles deixam de atender porque não querem pedir e a pessoa acaba morrendo. Para isso não acontecer, nós ficamos aqui de prevenção. Só por isso”, enfatizou.

Foto

Após contar o drama do sobrinho que morreu no ano passado numa unidade hospitalar pública em Viana, por não ter sido medicado durante três dias, e de outros que morreram em circunstâncias similares, Maria deplorou o acesso à saúde em Angola.

“É das piores, porque cada dia quando olho para as unidades hospitalares, hoje temos das melhores a serem inauguradas, com equipamentos de ponta, mas o que nos falta são recursos humanos (…). Vimos perdendo muitas vidas porque não há amor, não há amor à profissão e às pessoas”, lamentou.

Maria Inácio, de 52 anos, também se queixa, ela que tem a tia internada no Hospital do Prenda há quase uma semana, período em que tem pernoitado nas imediações para atender a qualquer pedido dos familiares.

Contou que por vezes permitem que aceda à sala de internamento, momentos que usa para trocar fraldas da paciente, para lhe dar de comer e mesmo para comprar alguns dos medicamentos receitados.

“Temos que ficar mesmo aqui, mesmo no frio, estamos a dormir aqui desde domingo passado”, frisou.

Também agastado com o atendimento no Hospital do Prenda está Mahula Armindo, 39 anos, que, em finais de Abril, partiu o braço direito. Em busca de assistência dirigiu-se a este hospital às 22h, mas apenas foi atendido às 2h, sem que lhe fosse administrado qualquer analgésico para atenuar as intensas dores que sentia.

Mahula, funcionário de uma empresa de comunicação, aguarda há dois meses por uma nova consulta e continua com o braço engessado, lamentando a falta de informações que contribui para o agravar do estado de saúde de muitos pacientes.

“Vai ainda a questão da demora, só para marcar a primeira consulta eu já fiquei lá durante quatro horas à espera e no dia a consulta podes chegar lá as 7h e apenas saíres do hospital às 17h (…). Acho que temos hospitais bons, mas o pessoal é que não é bom”, atirou o paciente, que, como recurso, começou o tratamento numa clínica privada, onde diz ser atendido com humanidade.

Falta de financiamento dos hospitais públicos O presidente do Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos (SINMEA) acusou o Governo angolano de não financiar os hospitais, situação que está a levar ao aumento das mortes hospitalares devido à falta de medicamentos, reagentes e meios de diagnóstico. “Temos estado a observar que, nos últimos cinco meses, o Governo de Angola deixou de financiar os hospitais públicos, ou melhor, durante esse período não há um financiamento nos hospitais públicos de tal forma que vamos observando determinados serviços diminuídos”, disse Adriano Manuel à Lusa. De acordo com o médico angolano, muitas instituições hospitalares do país estão com laboratórios a funcionar com reduzida capacidade por falta de reagentes, de meios de exames, até mesmo para fazer um hemograma e exames de bioquímica, situação agravada com a falta de medicamentos. Com a “exiguidade” de financiamento das instituições, “há uma diminuição de fármacos e de meios de diagnóstico" com consequente decréscimo da qualidade da medicina, frisou. Lamentou que algumas instituições a nível do sistema secundário estejam apenas, por essa altura, a fazer pesquisa de plasmódio (parasita causador da malária) “porque não há reagentes”, situação que, realçou, influencia negativamente o diagnóstico de determinadas patologias. “E, por essa via vamos tendo uma mortalidade elevada nos nossos hospitais”, apontou o médico pediatra. Para o presidente do SINMEA, a actual “precariedade” do sistema de saúde em Angola resulta dos investimentos que o Governo faz no sistema secundário e terciário, em detrimento da prevenção a nível primário. “O Governo não tem capacidade para poder manter esses hospitais [secundários e terciários], se tivermos em conta o material e os recursos humanos que são exigidos para que se possa manter funcionais estas instituições”, notou. Adriano Manuel disse mesmo que existem hospitais terciários no país com gastos mensais que variam entre os 10 e os 12 milhões de dólares só em manutenção, valores que, enfatizou, poderiam ser alocados ao sistema primário. Recordou que a malária, doenças respiratórias, a malnutrição e a tuberculose são as principais causas de mortes no país e estas poderiam ser evitadas se fossem melhor abordadas a nível dos cuidados primários de saúde. Considerou também que os principais desafios do acesso à saúde em Angola continuam a ser os mesmos de há anos, nomeadamente a falta de organização do sistema de saúde: “Enquanto não organizarmos o sistema de saúde vamos continuar a ter graves problemas”. “É preciso um forte investimento no sistema primário e isso passa a ser já uma música do sindicato, que é o sistema de saúde primário, enquanto não melhorarmos o sistema de saúde primário não vamos de certeza melhorar o sistema de saúde no país”, observou. O líder sindical comentou ainda a problemática dos familiares de pacientes que, ano após ano, persistem em passar o dia e pernoitar defronte aos hospitais públicos, explicando que tal se deve à "carência". “Isso acontece porque, muitas vezes, as instituições hospitalares não têm medicamentos e os familiares ficam aí a espera de alguma receita para comprar medicamentos fora e até mesmo uma doação de sangue, que continua a ser carência nas unidades hospitalares”, rematou o responsável.

A rua como dormitório

À entrada principal da sede do Ministério da Saúde, na Avenida Amílcar Cabral, no centro de Luanda, dezenas de cidadãos transformaram os passeios em dormitórios, o espaço que encontraram para se acomodar enquanto esperam por notícias dos seus familiares, internados no Hospital Josina Machel.

Esta unidade hospitalar, uma das maiores e mais antigas do país, recebe doentes de várias províncias, cujos familiares também relatam dificuldades para aceder à unidade hospitalar.

“Isso surge porque as pessoas lá dentro [do hospital] não têm uma melhor atenção para com os pacientes, porque pelo menos um doente estaria lá acompanhado de um familiar, mas isso não acontece e temos que estar fora e isso é mau”, disse à Lusa Sara Mariano.

Foto

A reformada, de 64 anos, sentada num dos passeios do conhecido prédio inacabado da Maianga, apontou para a necessidade de se melhorar o acesso à assistência médica e medicamentosa dos cidadãos angolanos.

“Falta muita coisa para melhorar, porque, por exemplo, a pessoa vai fazer a consulta e não tem medicamentos, tem de procurar fora do hospital e, nesse caso, muitos, estamos sem condições para comprar medicamentos, é complicado”, desabafou.

Até perto do meio-dia, mais de uma dezena de pessoas, ainda repousavam em sono profundo por cima de papelões.

Luzia António Manuel, 32 anos, teve de acorrer à Maternidade Augusto Ngangula, distrito urbano da Ingombota, para acudir à irmã mais nova, grávida, que precisava fazer uma ecografia extra-hospitalar.

“Ficámos aqui porque os técnicos chamaram para fazer uma ecografia (...) e, então, tivemos de ir aqui no Bairro Operário, num consultório privado para poder fazer a ecografia”, explicou.

A Lusa tentou ainda contactar um funcionário, que se escusou a falar por falta de autorização, e a equipa médica em serviço no Ngangula, mas os efectivos da segurança não permitiram o acesso à maternidade. Agência Lusa