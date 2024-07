Lulu Sun continua a brilhar em Wimbledon

Na sua estreia em Wimbledon, Lulu Sun já conseguiu aquilo que todos procuram neste tipo de eventos: ganhar sete encontros, os necessários para ultrapassar todas as rondas do quadro principal. Mas como teve de passar pelo qualifying, a neo-zelandesa só ainda garantiu a presença nos quartos-de-final, depois de uma exibição de grande maturidade na “espantosa experiência” de defrontar uma jogadora da casa, Emma Raducanu, na primeira vez que pisou o mítico court central do All England Club.

Filha de mãe chinesa e pai croata, Sun nasceu há 23 anos na Nova Zelândia e cresceu na Suíça, para onde a família mudou-se quando ela tinha cinco anos. O ténis e os estudos levaram-na para os EUA e licenciou-se em Relações Internacionais na Universidade do Texas. Em Janeiro, disputou o torneio Auckland e o carinho que recebeu dos compatriotas foi a razão decisiva para optar por representar a Nova Zelândia nas competições internacionais.

Em Julho do ano passado, Sun, então fora do top 250, estava a competir em Corroios e no Porto, em torneios do mais baixo escalão do circuito profissional, no qual conquistou sete títulos – incluindo um em Lisboa, em 2021. Chegou a Londres no 123.º posto do ranking e com apenas duas vitórias no circuito principal. Após passar o qualifying, obteve a primeira vitória sobre uma adversária do top 100, nada mais nada menos do que Qinwen Zheng (8.ª). Aproveitou a secção do quadro desfalcada de cabeças de série e, ao vencer Raducanu (135.ª), por 6-2, 5-7 e 6-2, assegurou a subida de 70 lugares na hierarquia mundial e um cheque de 476 mil dólares, mais do que o total amealhado ao longo da carreira (313 mil dólares).

Ao longo das duas horas e 50 minutos, Sun acumulou 52 winners, de um total de 243 somados desde o qualifying. Uma média de 34 winners desde o início do torneio que irá tentar manter nos quartos-de-final, quando defrontar Donna Vekic (37.ª), igualmente estreante nesta fase do torneio de Wimbledon. Num encontro que terminou sete horas e meia depois do início e várias interrupções causadas pela chuva, a tenista croata derrotou Paula Badosa (93.ª), por 6-2, 1-6 e 6-4.

No aguardado duelo entre norte-americanas, Emma Navarro (17.ª) foi a mais agressiva e venceu Coco Gauff (2.ª), por 6-4, 6-3. Menos sorte teve a compatriota Madison Keys (13.ª), que vencia a italiana Jasmine Paolini (7.ª) 6-3, 6-7 (6/8), 5-2, quando a lesão no adutor direito se agravou, obrigando-a a retirar-se a 5-5. Resultados que terão como consequência, no próximo sábado, a estreia de, pelo menos, uma jogadora em finais do Grand Slam.

No torneio masculino, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz deram mais um passo para um reencontro nas meias-finais. Alcaraz derrotou o francês Ugo Humbert (16.º), por 6-3, 6-4, 1-6 e 7-5, e tornou-se no quarto tenista a chegar pela 10.ª vez aos “quartos” de um Grand Slam antes dos 22 anos – imitando Bjorn Borg, Boris Becker e Mats Wilander. O espanhol vai agora defrontar Tommy Paul (13.º) que, com o título conquistado no Queen’s, já leva nove vitórias consecutivas sobre a relva, depois de eliminar Roberto Bautista Agut (112.º), por 6-2, 7-6 (7/3) e 6-2.

Mais tarde, foi a vez de Jannik Sinner enfrentar Ben Shelton num aguardado duelo que não defraudou as expectativas, não obstante ter terminado em três sets: 6-2, 6-4 e 7-6 (11/9). Shelton (14.º) liderou a terceira partida por 4-1, dispôs de quatro set-points, todos desperdiçados por erros não forçados, e cedeu a contenda com a quarta dupla-falta.

Sinner é agora o quinto tenista com menos de 23 anos a atingir, nas últimas quatro décadas, os quartos-de-final em Wimbledon em três anos consecutivos, tal como Becker, Pete Sampras, Andy Roddick e Rafael Nadal. E desde 2000, é apenas o quarto jogador a ganhar 42 (ou mais) dos primeiros 45 encontros realizados na época.

Este ano, o italiano nunca perdeu antes dos quartos-de-final nos nove torneios disputados e é com o estatuto de líder do ranking que vai defrontar Daniil Medvedev, pela 12.ª vez, tendo ganho os últimos cinco duelos – no derradeiro, no Open da Austrália, Sinner venceu depois de ceder as duas primeiras partidas. Nos “oitavos”, Medvedev beneficiou da desistência de Grigor Dimitrov, lesionado após uma escorregadela, ainda no primeiro set (3-5).