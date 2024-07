Corrida “morna” de Oliveira em MotoGP. Ainda assim, a melhor do ano

Neste domingo, no Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, Miguel Oliveira partiu na segunda posição e, até por essa mesma posição na corrida sprint de sábado, havia esperança de que regressasse aos grandes resultados. Mas não aconteceu.

Oliveira acabou a prova em sexto lugar, depois de uma corrida quase sempre “morna” do 88 da Aprilia. Este foi, ainda assim, o melhor resultado da temporada para o português.

A corrida foi ganha por Pecco Bagnaia, que aproveitou uma queda de Jorge Martin. Martin esteve quase sempre alheado de lutas e problemas, tinha tudo para vencer, mas deixou a moto escorregar a duas voltas do final. Foi mais um erro de Martin sem pressão e mais um aproveitamento sagaz de Pecco, que assumiu, assim, a liderança do campeonato.

Os irmãos Márquez, com Marc em segundo e Alex em terceiro, fecharam o pódio. O ex-campeão do mundo fez uma corrida tremenda, depois de partir da 13.ª posição.

Oliveira suave

Voltemos a Oliveira. Era preciso recuarmos quatro anos para vermos uma qualificação tão boa de Miguel Oliveira – na altura, saiu da pole position no Algarve.

Este era, portanto, um fim-de-semana de excepção, até pelo segundo lugar no sábado, na corrida sprint – também isso uma excepção no desempenho do português nesta temporada. É certo que Oliveira tem pontuado em quase todas as corridas, mas também é um facto que só duas vezes o fez no top 10.

Por que motivo o piloto português estava a ter um fim-de-semana assim? O próprio apontou para diversos factores, mas acabou por não resistir a apontar a melhoria quantitativa e qualitativa dos engenheiros disponíveis.

Sem Espargaró em prova, a Aprilia disponibilizou engenheiros da equipa de fábrica para deitarem um olhinho extra a Oliveira. “O facto de o Espargaró não estar a competir dá um olho extra a ver as nossas coisas (...) seguramente que aqui e ali é sempre uma ajuda. Estive dois anos numa equipa de fábrica, e antes estive numa equipa satélite com apoio de fábrica, e conheço a diferença”, apontou, no sábado.

Em Sachsenring, perto da bela cidade de Dresden, no Leste alemão, toda a gente partiu de pneu duro à frente e médio atrás, algo que não surpreendeu.

Miguel arrancou bem e esteve colado à traseira de Martin durante toda a primeira volta, mas não quis arriscar a ultrapassagem, nem mesmo no seu sector mais forte na pista. Acabou por não só deixar passar essas oportunidades como foi atacado por Bagnaia e Morbidelli.

Tendo um ritmo pior do que os rivais nos dois primeiros sectores, mas melhor no terceiro e no quarto, Oliveira tinha de tentar usar a parte final da pista para tentar ultrapassagens e aguentar a parte mais difícil da pista com posição – é sempre mais fácil defender com posição do que defender com ritmo.

O português, possivelmente pensando numa gestão mais cuidadosa dos pneus, preferiu ser menos ousado e foi caindo posições – e ficou atrás de Alex Márquez, cujo ritmo menos forte acabou por abrir um fosso para os três do pódio.

Terra de ninguém

Na volta 7, caiu do céu um presente para Oliveira, quando a tentativa de ultrapassagem de Viñales levou o espanhol à gravilha. Isso libertou a pressão ao português, que ficou ensanduichado entre os irmãos Márquez durante várias voltas, até ser passado pelo ex-campeão do mundo. E por Bastiannini pouco depois.

A má notícia era a perda de posições, a boa notícia era que quem vinha atrás, que era o colega Raúl Fernández, vinha com um atraso considerável, de mais de de três segundos.

O português acabou a rodar em “terra de ninguém” e a parte divertida da corrida estava mais à frente, com luta pela quarta posição, entre Márquez, Morbidelli e Bastiannini.

Quando Márquez ia atacar o pódio, Jorge Martin caiu na frente, sem que nada o fizesse prever, e ofereceu o pódio aos irmãos.