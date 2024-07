Primeiro clássico da I Liga será um Sporting-FC Porto

Será o primeiro jogo oficial da temporada - Supertaça a 3 de Agosto, em Aveiro -, mas também o primeiro clássico da I Liga 2024/25: na 4.ª jornada, haverá no Estádio de Alvalade um duelo entre o campeão (Sporting) e o vencedor da Taça de Portugal (FC Porto). Com o sorteio deste domingo realizado no Convento do Beato, em Lisboa, ficou-se a saber que na primeira jornada, agendada para o fim-de-semana de 11 de Agosto, os “leões” vão receber o Rio Ave, enquanto os “dragões” o Gil Vicente. O Benfica começa em Famalicão, onde perdeu na última época.

Mais uma vez, o sorteio contou com um vasto leque de condicionantes - que o tornaram muito pouco puro -, com a justificação de “proteger a competitividade e os clubes que representam Portugal nas competições europeias, assim como assegurar as medidas de segurança necessárias em todos os espectáculos desportivos”.

Assim, entre outras restrições, foi imposto que nas quatro primeiras jornadas os clubes que nesse período estejam a competir nas competições europeias, não poderão jogar diante de adversários da Madeira ou dos Açores, nem entre si. Por outro lado, não foi também possível haver jogos entre equipas que se encontrem a disputar a Liga dos Campeões e equipas que se encontrem a disputar a Liga Europa ou a Liga Conferência nas 6.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª, 14.ª, 19.ª, 22.ª, 25.ª, 29.ª e 32.ª jornadas

Desta forma, com este cenário, a chave 102340 definiu que, um par de minutos depois, se ficasse a saber que na ronda inaugural o Benfica é o único dos “grandes” que começa a época fora de casa.

Os “encarnados” terão uma difícil deslocação ao Minho, para defrontarem o Famalicão, enquanto Sporting e FC Porto jogam em casa com duas equipas que são vizinhas: Rio Ave e Gil Vicente, respectivamente.

Ainda na primeira ronda, o Sp. Braga vai receber o E. Amadora e vão estar frente a frente dois dos clubes promovidos: o Nacional vai à Vila das Aves defrontar o AVS. Curioso será também o duelo entre duas das equipas que terminaram a derradeira temporada nos lugares cimeiros: Arouca-V. Guimarães.

Quantos a clássicos, não será preciso esperar muito. O primeiro está marcado para a jornada 4 e será o Sporting-FC Porto. Os campeões nacionais na primeira volta vão jogar no Estádio de Alvalade com os dois “grandes”, mas a recepção ao Benfica acontecerá apenas no final de Dezembro - na penúltima jornada da primeira volta. Quando ao embate entre benfiquistas e portistas, será na 11.ª jornada, uma ronda que promete ser de emoções fortes, uma vez que o Sporting jogará em Braga.

Interessante é também perspectivar o que pode ser o final do campeonato. Na 34.ª e última ronda da 91.ª edição do principal campeonato nacional de futebol, o Benfica vai a Braga, enquanto o Sporting recebe o V. Guimarães. Já o FC Porto, terminará a época no Estádio do Dragão, frente ao Nacional.

Já o sorteio da II Liga, que também se realizou neste domingo, ficou marcado por colocar na primeira ronda os três despromovidos a jogarem fora de casa: o Portimonense joga em Felgueiras, o Vizela em Leiria e Desp. Chaves em Viseu. O FC Porto B, apadrinhará em casa o regresso ao Alverca às competições profissionais, enquanto o Benfica B vai até Matosinhos para defrontar um dos históricos do futebol português: o Leixões.

Antes de se conhecerem os calendários da I e II Liga, foi também revelado o emparelhamento da Taça da Liga, que, na próxima época, arrancará nos quartos-de-final, com os seis primeiros classificados da última edição da I Liga e os dois melhores da II Liga. Assim, os vencedores do Sporting-Nacional vão defrontar nas “meias” quem vencer o duelo entre FC Porto e Moreirense. Do outro lado do quadro, a luta pela final será entre os clubes que ganharem os confrontos entre Benfica-Santa Clara e Sp. Braga-V. Guimarães. As meias-finais e a final da competição vão decorrer de 4 a 11 de janeiro de 2025, novamente em Leiria.