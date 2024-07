Segunda na TV: Robert Towne, Gabriel e a Montanha e Pandatelier

Temos também Click, Lap of Legends, Expedition from Hell: The Lost Tapes e Super Wings.

CINEMA

Intriga ao Amanhecer

Cinemundo, 20h35

Em 1988, Robert Towne, o lendário argumentista da Nova Hollywood que morreu no passado dia 1, escreveu e realizou este filme, um policial com Mel Gibson, Michelle Pfeiffer e Kurt Russell, que perfazem um triângulo amoroso, bem como Raúl Juliá. É a história de Dale “Mac” McKussic (Gibson), um traficante de droga que se quer endireitar e se sente atraído por Jo Ann, a dona de um restaurante (Pfeiffer). O seu melhor amigo desde o liceu, Nick (Russell), é um detective da polícia de Los Angeles que está encarregado de o prender se alguma vez ele voltar a traficar, independentemente dos laços que os unem. Foi nomeado para um Óscar, o de Melhor Direcção de Fotografia, para Conrad Hall.

Click

AXN Movies, 21h10

Michael Newman (Adam Sandler) é casado com Donna (Kate Beckinsale) e tem dois filhos. Mas não passa muito tempo com a família porque está obcecado com o trabalho e com a esperança que um dia o chefe reconheça o seu esforço e o promova. Aí sim, ele terá tempo para a mulher e os filhos. Mas um dia, ao chegar a casa depois de uma noite de trabalho, descobre que está tão pouco tempo lá que nem sabe qual é o comando da televisão. Decide então comprar um e o comando que encontra, vendido por um homem estranho, parece ter funções inesperadas. Uma comédia realizada por Frank Coraci.

Gabriel e a Montanha

RTP2, 22h55

Em 2009, depois de buscas que duraram semanas, o jovem economista brasileiro Gabriel Buchmann foi encontrado sem vida, devido a hipotermia, no Monte Mulanje, no Malawi. Oito anos após a sua morte, o realizador Fellipe Barbosa (Casa Grande), seu amigo, decidiu realizar este filme, onde são recriados os últimos 70 dias de Buchmann em África. Para tal, consultou notas pessoais e e-mails enviados a amigos e familiares, observou as fotos deixadas na sua máquina fotográfica e seguiu rigorosamente o seu trajecto. À excepção de João Pedro Zappa e Caroline Abras, o elenco do filme é constituído pelas diversas pessoas que se foram cruzando com o protagonista ao longo da viagem que fez há 15 anos.

DESPORTO

Lap of Legends

AMC Break, 22h

Estreia. Numa experiência peculiar de Fórmula 1, Logan Sargeant defronta avatares virtuais de várias lendas (ainda vivas) da Williams Racing, a respeitada equipa de corrida, mostrando estilos diferentes de corrida e abordagens ao automobilismo. Envolve inteligência artificial e realidade aumentada que parte de uma base de mais de 700 corridas, quase 1300 horas de filmagens e mais de 231 mil quilómetros percorridos para imaginar como é que esses condutores se comportariam.

DOCUMENTÁRIO

Expedition from Hell: The Lost Tapes

Max, streaming

Estreia. Mickey Grosman, um especialista em demolição das forças especiais americanas, pegou num grupo de entusiastas da aventura amadores e levou-os numa viagem para atravessar a América do Sul. A ideia era ser uma caminhada de mais de oito mil quilómetros por caridade contra o cancro. Só que só uma pessoa chegou ao fim: o próprio Mickey Grossman. Esta surpreendente série é feita a partir das mais de 700 horas de filmagens feitas durante o percurso em que tudo o que podia correr mal, e já se previa que as coisas pudessem não estar bem, correu.

INFANTIL

Pandatelier

Panda, 19h50

Estreia. Ao longo de curtos episódios de produção própria, o Canal Panda ensina crianças a fazerem trabalhos manuais de forma fácil e com materiais acessíveis, com a recomendação da presença e ajuda de um adulto. Aquários, móbeis, candeeiros, cubos mágicos, piñatas, teatros, puzzles, calendários, jogos de memória, globos de Natal, tambores de mão ou jogos de lógica são algumas das propostas.

Super Wings

Panda+, streaming

Jett é um avião a jacto que serve para entregar pacotes a crianças. Com os seus amigos Super Wings, resolve também casos complicados. Há novos episódios da oitava temporada desta animação sul-coreana criada por Gil Hoon Jun. Chegam agora ao serviço Panda+.