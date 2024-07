Palcos da semana: o direito à festa e à música

O Direito à Festa como verdade universal

A ideia pode parecer pretensiosa, avisam desde logo, mas se olharmos para a festa como um espaço onde “as hierarquias se afogam, fazendo prevalecer elementos agregadores de uma comunidade festiva”, temos material de sobra para que se considere como um direito a consignar na Constituição. Enquanto tal não acontece nesses mesmos termos, a Acert prossegue o seu trabalho e torna a levar a palco o seu Tom de Festa.

Nesta 32.ª edição do Festival de Músicas do Mundo, estica-se a bandeira dos 50 anos de Abril para celebrar as liberdades conquistadas e a diversidade cultural. O programa vem cheio de “tons, comunidades, geografias e multiculturalidade”, alinhando uma dúzia de concertos de artistas de Portugal, Gabão, Brasil, Argentina, Moçambique, Colômbia, Espanha e Alemanha.

A bordo desta viagem vão nomes como Lura, Selma Uamusse, Júlio Pereira, Yamandu Costa, Criatura, Ana Lua Caiano, Pamela Badjogo, Lao Ra ou Expresso Transatlântico. No passaporte entram ainda workshops, gastronomia, um mercado de trocas e uma exposição de fotografia.

TONDELA Novo Ciclo Acert

De 10 a 13 de Julho.

Bilhetes a 10€ (dia) e 25€ (passe)

Programa detalhado em www.acert.pt/tomdefesta/

Cooljazz ao natural

Apesar do nome, este festival não se presta a confinamentos de género musical – basta lembrar o lema que lhe serviu de inspiração em anos anteriores, Alta Mistura, e a passagem de figuras como Yann Tiersen, Lionel Richie, Tom Jones, Neneh Cherry, Kokoroko, Herbie Hancock, Jorge Ben Jor, David Byrne, Kraftwerk, Van Morrison ou Norah Jones.

A celebrar os seus 20 anos, e a aplaudir o público que se manteve fiel ao longo de duas décadas, o Ageas Cooljazz faz a festa com dez serões de ambiente intimista, cada um com quatro concertos e sempre com ligação directa à máxima Cool by Nature que acompanha o evento.

Air, Lana Gasparøtti, Marwan e Pedro Dias de Almeida cortam a fita desta edição. As honras de encerramento estão por conta de Jamie Cullum, Inês Marques Lucas, Guilherme Melo e Beatriz Pessoa & Daniel Mota em DJ set. Pelo meio, sobem ao palco Chaka Khan, Morcheeba, Dino D’Santiago, Maro, Diana Krall, Marina Sena, Luedji Luna, Fat Freddy’s Drop e Expresso Transatlântico, entre outros.

CASCAIS Hipódromo Manuel Possolo, Parque Marechal Carmona e Jardins da Casa de Histórias Paula Rego

De 9 a 31 de Julho.

Bilhetes de 20€ a 75€ (concerto)

Cartaz completo em www.cooljazz.pt

Entre lendas e novas sensações, está tudo Alive

Pearl Jam, Smashing Pumpkins, The Breeders e Arcade Fire são trunfos inquestionáveis em qualquer cartaz, capazes por si só de motivar corridas às bilheteiras e de garantir casa cheia. O Nos Alive não será excepção, mas desengane-se quem pensa que o lema de Melhor Cartaz. Sempre! se esgota nestas notas.

Para a 16.ª edição, renova-se o compromisso de proporcionar três dias memoráveis, emoldurados pelo pôr-do-sol e pelos néons a lembrar que “este é o festival onde o sonho ganha vida”.

Ashnikko, Dua Lipa, Benjamin Clementine, Black Pumas, Tyla, Jessie Ware, Jüra, Kenya Grace, Michael Kiwanuka, Nothing But Thieves, Sum 41, Bateu Matou, Blasted Mechanism e Unknown Mortal Orchestra são outros dos talentos que irão passar pelos vários palcos à beira-Tejo, a que se junta a comédia stand-up de Beatriz Gosta, Gilmário Vemba, Carlos Vidal, Eduardo Madeira, Jel, Fernando Rocha, Joana Gama e Manuel João Vieira, entre outros.

OEIRAS Passeio Marítimo de Algés

De 11 a 13 de Julho.

Bilhetes de 79€ (dia) a 190€ (passe)

Cartaz detalhado em nosalive.com

Aqui, a inspiração bebe-se

“Uma experiência que prima pela qualidade e conforto, começando ao pôr-do-sol e prolongando-se pela noite amena do Verão alentejano”. Assim se apresenta o festival EA Live, que nasceu em 2016 como EA Live Sessions, com a cartilha A inspiração bebe-se, e foi crescendo dentro e fora de portas, sempre com o carimbo de slow fest.

Promovido pela Adega Cartuxa, da Fundação Eugénio de Almeida, volta à carga com as vinhas em pano de fundo e ao longo de dois fins-de-semana. Os Quatro e Meia, José Cid, Miguel Araújo com o convidado especial António Zambujo, Mariza e GNR são, respectivamente, os anfitriões de cada serão.

A festa continua com a EA Live Party, chamando à cabine de som os DJ da Rádio Comercial Nuno Luz e Rob Willow – uma novidade da edição passada que, dado o sucesso alcançado, volta a animar o pátio da quinta. Isto tudo, claro, harmonizado com os vinhos da casa.

ÉVORA Quinta de Valbom - Adega Cartuxa

Dias 12, 13, 18, 19 e 20 de Julho, a partir das 20h30.

Bilhetes diários de 27,50€ a 32,50€; passes de 2 dias entre 50€ e 60€

Em pautas de clássica, jazz e fado

A grande novidade da 46.ª edição do FIMPV - Festival de Música da Póvoa de Varzim está reservada para o fim: os concertos de António Saiote e António Victorino D’Almeida (que, segundo o director artístico Raúl da Costa, actuam juntos pela primeira vez e dedicam notas ao fado) e de Kátia Guerreiro com a Banda Sinfónica Portuguesa, ambos no Parque da Cidade, a 27 de Julho.

O momento é solene e aproveita a boleia do festival para celebrar com a pompa deste que é um dos eventos-emblema da terra o 50.º aniversário da elevação da Póvoa de Varzim a Cidade.

O cartaz presta ainda homenagem aos 50 anos de Abril, começando pela conferência de abertura do musicólogo Rui Vieira Nery, sobre canções de liberdade. É, aliás, com Tons de Liberdade que se desfia o programa, com notas servidas pelo Concerto Copenhagen, Protean Quartet, Orquestra XXI, Quarteto Verazin, Júlio Resende, Sergei Nakariakov & Orquestra de Câmara Portuguesa, Justin Taylor, Le Trio Joubran e Anima Musicae, entre outros.

No total, são 14 concertos “onde a diversidade de estilos é a nota dominante”, articulados com manifestações paralelas como recitais de alunos finalistas da Escola de Música da Póvoa de Varzim ou masterclasses.