Há uma nova colónia de abutre-preto no Alentejo. Avistados vários casais e uma cria

Quatro a cinco casais reprodutores instalaram-se na Herdade do Monte da Ribeira, no concelho da Vidigueira. Há, pelo menos, um juvenil entre o grupo.

Foi uma surpresa de que ninguém estava à espera. Quando, no início da semana passada, um elemento do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) andava a monitorizar um ninho de águia-real “esbarrou” com uma colónia desconhecida de abutre-preto. Carlos Carrapato, da direcção regional do Alentejo do ICNF, não esconde o entusiasmo. “É uma colónia nova, não fazíamos a mínima ideia que estes animais estavam ali. É o que chamamos um salto na população. Felizmente, tem vindo a crescer”, diz. Devagar, devagarinho o abutre-preto (Aegypius monachus) começa a tornar-se mais comum nos céus portugueses. Esta é a quinta colónia identificada no país.

A descoberta acidental foi na segunda-feira da semana passada. Dois dias depois, muito cedo, elementos do ICNF estavam no terreno para a validar, e rapidamente a saída para o campo foi recompensada. “Às seis horas estávamos no terreno e pelas oito horas vimos dez adultos a voar por cima de nós”, conta Carlos Carrapato. A colónia está na Herdade do Monte da Ribeira, no concelho da Vidigueira, Alentejo, a alguns quilómetros de uma outra, instalada na Herdade da Contenda, em Moura. O responsável do ICNF diz que já tinham visto alguns abutres a voar na zona, mas sempre pensaram que eram indivíduos da colónia da Contenda, que se tinham deslocado até ali para se alimentar. Agora, perceberam que o mais provável era estarem já na presença de elementos deste novo grupo.

O passo seguinte foi tentar encontrar os ninhos e, até ao momento, foram identificados quatro, num dos quais “foi possível observar um indivíduo juvenil já emplumado”, indica o comunicado do ICNF em que é anunciada a descoberta.

Foi por causa destas descobertas iniciais que o ICNF indica que podem existir entre quatro a cinco casais reprodutores na colónia e que há, pelo menos, uma cria. Mas não significa que os números reais não possam ir além disto, como explica Carlos Carrapato. “Os ninhos estão em pinheiros e é muito difícil encontrá-los, porque estão mesmo no topo. Não descarto a hipótese de ter falhado algum. O que podemos dizer agora é que há quatro ninhos garantidos, mas como vimos mais adultos a voar do que ninhos, ficamos na expectativa de que a colónia possa ser maior”, conta.

Foto Abutre-preto é a maior ave de rapina da Europa GettyImages

O mesmo acontece com as crias. Com o estatuto de “criticamente em perigo”, em Portugal, o abutre-preto só produz um ovo por ano e as taxas de sucesso reprodutor ainda são consideradas baixas. Na busca que foi feita na semana passada, para tentar obter mais dados sobre a nova colónia da Herdade do Monte da Ribeira, Carlos Carrapato conseguiu ver e filmar apenas uma cria, mas apenas porque o ninho onde se encontrava era visível a partir de uma colina em que ele se instalou.

A visibilidade para os restantes não era tão boa e, apesar de poderem recorrer a drones, essa hipótese é posta de parte pelo responsável do ICNF por causa dos riscos que acarreta – as aves podem investir contra eles e há casos documentados de animais que ficaram com ferimentos graves nas patas por causa das hélices do equipamento. Por isso, o que se pretende fazer é “navegar à vista”, explica Carlos Carrapato.

Nesta semana, as elevadas temperaturas que se fizeram sentir não aconselhavam à aproximação dos elementos do ICNF. A sua presença iria afastar os adultos dos ninhos totalmente expostos ao sol numa altura em que as crias precisam da sua presença para as proteger do calor inclemente, fornecendo-lhes sombra e hidratação. Mas, com a previsão de temperaturas mais baixas para a próxima semana, o plano é regressar ao terreno e continuar a procurar ninhos e crias. Além disso, se for possível, o ICNF quer marcar pelo menos uma cria (para já só se conhece uma) com um equipamento GPS. Mas isso só irá acontecer se a ascensão dos técnicos aos ninhos não colocar riscos sérios para humanos e abutres.

Colónia de abutre-preto foi encontrada no Alentejo ICNF

“Vamos tentar marcar uma das crias para podermos acompanhar os seus movimentos e perceber como se desenvolvem. Um emissor ou dois vão esclarecer-nos sobre os movimentos desta colónia, para sabermos, por exemplo, onde ela se está a alimentar, que zonas procuram no dia-a-dia e isso permite-nos agir sobre factores de pressão nas áreas de alimentação, entre outros”, explica Carlos Carrapato.

Para já, não há muito mais a fazer, excepto obter mais informação sobre a colónia. Os proprietários da herdade em que ela foi descoberta foram logo contactados pelo ICNF e, segundo Carlos Carrapato, disponibilizaram-se de imediato para ajudar a manter a espécie no local. “A primeira pergunta que fizeram foi ‘o que é que podemos fazer e o que não podemos’. O que recomendámos foi que não alterassem as rotinas que tinham até agora, porque se os animais estão ali é porque a rotina da herdade lhes permite estar”, conta.

Nas próximas semanas, a nova colónia da maior ave de rapina da Europa vai ser esmiuçada ao máximo pelo ICNF. Se a marcação das crias conseguir avançar será um passo importante para a obtenção de mais dados, mas mesmo que não seja possível, será desenhado “um plano de actuação para 2025”, esclarece Carlos Carrapato. Os abutres-pretos são uma espécie que tende a reproduzir-se nos locais onde nascem, com todo o seu núcleo familiar, e por ali estão todos apostados em garantir que a colónia terá condições para isso.

Melhor, mas ainda frágil

Durante mais de cinquenta anos os abutres-pretos estiveram praticamente ausentes do país e não se conhecia qualquer caso de um casal que escolhesse o território nacional para nidificar. Mas a situação mudou a partir de 2010, quando começaram a ser identificadas pequenas colónias nidificantes, sobretudo nas áreas protegidas do Parque Natural do Tejo Internacional, na serra da Malcata e, desde 2019, também na Herdade da Contenda. A norte, a única colónia conhecida, bastante pequena, foi identificada em 2012 e está no Parque Natural do Douro Internacional.

O abutre-preto está “Criticamente em Perigo” ICNF

Devido à fragilidade da espécie que, além do seu estado de conservação, de “criticamente em perigo”, em Portugal, é considerada de interesse comunitário e prioritária no contexto da Directiva Aves, o abutre-preto tem sido acompanhado de medidas especiais de protecção e objecto de vários projectos de apoio.

Actualmente está em curso, desde 2022 e até 2027, um projecto LIFE com financiamento europeu destinado especificamente à protecção da espécie, o Aegypius return – Consolidação e expansão da população de abutre-negro em Portugal e no Oeste de Espanha.

O objectivo deste projecto é “duplicar a população reprodutora em Portugal” e melhorar o sucesso reprodutor da espécie, através de medidas que passam pela melhoria do seu habitat e das condições de alimentação e pela limitação das ameaças à espécie.

Em Outubro, a coordenadora do Aegypius return, Milene Matos, mostrava-se animada com a evolução da espécie no país, depois da primeira grande monitorização de o projecto no terreno apontar para a existência de entre 78 a 81 casais reprodutores no país (ainda que sete deles tivessem o ninho instalado já do outro lado da fronteira. “Os dados são animadores, dão-nos esperança de que a espécie esteja a recuperar”, dizia, na altura, ao Azul.

Nas quatro colónias então monitorizadas apontava-se para a existência de entre 44 a 46 casais a nidificar no Parque Natural do Tejo Internacional (cinco dos quais com ninho já do lado espanhol), 17 a 18 na Herdade da Contenda, 14 na serra da Malcata e três casais no Parque Natural do Douro Internacional.

Foto Um abutre-preto (em cima) e grifo (em baixo) Miguel Manso

Já no que concerne ao número de crias (cada casal só produz um ovo por ano) nascidas em 2023, apenas 35 a 37 das 50 registadas foram “recrutadas para a população”, ou seja, sobreviveram aos primeiros meses de vida e tornaram-se aves voadoras.

O sucesso reprodutor é, por isso, considerado ainda baixo. E mesmo o número de casais encontrados é visto com cautela, já que pode reflectir apenas uma maior capacidade de monitorização, graças à implementação do trabalho em rede que está em curso. Em 2022, apenas tinham sido detectados 40 casais reprodutores de abutres-pretos no país.

Uma coisa é certa: há mais elementos a juntar aos já identificados. E uma nova colónia a trazer esperança à expansão da espécie em Portugal.